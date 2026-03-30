『野暮った見えヘア』から脱却！！【40・50代】こなれ & きちんと見え♡「すっきりウルフ」

髪の重さが気になったり、なんとなく野暮ったく見えてしまったりと、悩んでいませんか？ トップに丸みを持たせつつ襟足を軽くしたウルフヘアなら、すっきりとした清潔感と大人のこなれ感を両立できます。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、きちんと見えを叶えてくれそうな、洗練された「すっきりウルフ」をご紹介します。

グレージュの軽やかネオウルフ

艶やかなグレージュカラーが、大人の上品さを引き立てる洗練されたネオウルフです。トップをふんわりとさせてひし形シルエットを作り、スッキリとした美しい頭の形を実現しました。ベースの髪はたっぷりと削いで軽やかな外ハネに仕上げているため、重たい印象を回避したい人におすすめです。

立体感を宿す、ハイライトネオウルフ

ブラウンをベースにした、ふんわりとナチュラルな質感が魅力のネオウルフです。全体にハイライトを散らすことで、シルエットだけでなく髪色にも美しい立体感をプラスしました。やりすぎない自然な動きが生まれるため、日常になじむさりげないオシャレを楽しみたい人に向いています。

ショートからの伸ばしかけにも◎ 似合わせウルフ

落ち着いたダークブラウンを採用した、コンパクトで扱いやすそうな似合わせウルフです。トップは丸みのあるショートのようなシルエットを作り、首元でグッとくびれさせて襟足だけを外ハネに整えました。スッキリとしたフォルムを保ちながら長さを足していけるため、ショートヘアから伸ばしたい人にも良さそうです。

清潔感漂う、ストレートタッチのネオウルフ

ダークグレージュの深い色合いが、ストレートタッチの髪に清潔感を与えるネオウルフです。スタイリングで過剰に作りこまずとも、計算されたカットできれいなひし形シルエットに整えられているのが嬉しいポイント。朝の準備時間を短縮しつつ、手軽にこなれたきちんと見えを叶えられそうなデザインです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@motoshi_wtokyo_wolf様、@kaito_osaka.design様、@t.ikeda214様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里