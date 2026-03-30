隣人から「2時間だけ」のはずが。地方移住の『まさかの落とし穴』に「モヤモヤが残ってしまう」

筆者の友人・K美は5年ほど前に子供たちが独立したことをきっかけに、夫と生まれ故郷の地方都市へ移住しました。再開発され、移住先として人気のあった『生まれ故郷』には、見えない落とし穴があったそうです。

移住

私は5年ほど前、子供たちが独立したことをきっかけに、夫と生まれ故郷の地方都市へ移住をしました。

引っ越して1年ほど経った頃、空き家だった隣家に都心から越してきたという3人家族が挨拶に来ました。





預かり

家族構成は30代の夫婦と小学生の男の子が1人。ここから私たち夫婦のモヤモヤが始まったのです。

私たちが住んでいる地域は、以前から子供が少なかったためか、学童保育が1つしかなく、急な人口増加に対応できていない様子でした。



ある日、隣の奥さんに「2時間ほどで良いんです。私が帰ってくるまでの間、子供を見てもらえませんか」と頼まれたのです。

話を聞くと、もともと地方出身のご夫婦は実家が遠く、頼める友人や親戚もいない。



このままでは自分が仕事を辞めなければいけなくなると泣きつかれてしまいました。



私は在宅勤務、夫は嘱託で週に2回ほど首都圏の会社へ出勤していました。



「お子さんを預かるのは責任が重すぎる」と断ったのですが、どうしてもとお願いされて「お隣さんだから」と引き受けることになったのです。

逆ギレ

子供が帰ってくるのは15時前後。



「お腹すいた！」と帰ってくるため、おやつを用意し、宿題も「わからない」と言われれば教えていました。



最初は17時ごろに奥さんが帰って来ていたのですが、預かり始めて3ヶ月ほど経つと「今日は遅くなります」「夕飯を食べさせて寝かしといてください」など、帰宅時間がどんどん伸びていきました。



善意で始めたこととはいえ、私たちの生活のリズムも崩れ始め、夫婦の間に困惑が広がりました。