ついに日本にもキターーーッッ！！【スタバ】次のみたい「新作ドリンク」って？

【スターバックス】からデザート感溢れる一杯が楽しめそうな「新作ドリンク」が登場。公式サイトによれば「韓国のスターバックスで春の定番商品」のドリンクが「日本版にアレンジ」されているとのこと。今回はそんな待望の新作ドリンクの魅力を紹介します。

クランチをたっぷりトッピングした「シュークリーム フラペチーノ®」

カスタードのまろやかさが堪能できそうなこちら。カスタードフレーバーホイップにクランチをトッピングしていて、食感が楽しめるぶん飲み応えを感じられそうです。バニラ風味のミルクキャラメルソースに、リッチで贅沢な風味が感じられるかも。ひんやり感が楽しめる一杯は、暖かい日に味わうのにぴったりです。

より贅沢に味わうならカスタムもアリ！

「シュークリーム フラペチーノ®」で試せるカスタムも要チェック。@j.u_u.n__starbucksさんは「ミルク変更もできるし、色んなカスタム楽しめそう」とコメント。ミルクキャラメルソースやカスタードフレーバーホイップを抜いたり減らしたりするのもOK。コーヒーの風味をプラスすると、大人な味わいが満喫できそう。チョコ仕立ての甘い一杯にすれば、溜まった疲れも吹き飛ぶかも。自分へのご褒美にカスタムを楽しむのもおすすめです。

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※こちらの記事では@megumiko_mania様、@j.u_u.n__starbucks様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：S.Hoshino