きょうの午後は雲が広がり、所々で雨が降るでしょう。

【写真を見る】東海地方 午後は雨が降る所も…外出時は折りたたみ傘を あすも広く雨予想 愛知･名古屋･岐阜･三重の天気予報（3/30 昼）

名古屋市内は、朝は晴れ間が広がっていましたが、正午前は厚い雲が多くなっています。気温は21.8℃、湿度は58％です。

きょうの午後はこの時間に日差しが届いている所も、次第に雲が広がるでしょう。夜にかけて雨の降る所もありそうです。お出かけの際は、折りたたみ傘があると安心でしょう。



最高気温は名古屋で23℃、豊橋や岐阜で22℃、津で19℃の予想です。日差しは少なくなるものの、午後も過ごしやすい暖かさが続くでしょう。

あすは広く雨 雷や急な激しい雨に注意

【週間予報】

あす火曜日は、広く雨が降るでしょう。雷や急な激しい雨には注意が必要です。あさって水曜日の朝は雨が止むものの、午後は再び雨雲が広がるでしょう。木曜日には晴れ間が戻りますが、週末は雨の降る所が多い予想です。



晴れや曇りの日を中心に、花粉の飛散にはご注意ください。