イープロジェクト トレードクリエイト「イープロジェクト」代表交代とリープ株式会社傘下入り

記事ポイント 2026年6月1日付でリープ株式会社の完全子会社となりグループ傘下に入る両社のノウハウを融合した科学的人材育成プログラムで、リスキリング・組織の実践力強化に対応 2026年6月1日付でリープ株式会社の完全子会社となりグループ傘下に入る両社のノウハウを融合した科学的人材育成プログラムで、リスキリング・組織の実践力強化に対応

また2026年6月1日付でリープ株式会社の完全子会社となることが予定されており、両社の知見を融合した次世代の人材育成体制への移行が見込まれています。

PMP®やCBAP®など難関資格で高い合格実績を誇るトレードクリエイトが、リープのインストラクショナルデザインやスキルアセスメントと融合し、より科学的な人材育成サービスを展開します。

トレードクリエイト「イープロジェクト」代表交代とリープ株式会社傘下入り

本社：東京都千代田区完全子会社化：2026年6月1日（リープ株式会社傘下）サービス：ビジネスパーソン向け資格対策講座・法人研修（イープロジェクト）

運営体制変更の目的

「イープロジェクト」はPMP®やCBAP®等の難関資格において高い合格率を誇り、多くのプロフェッショナル人材を輩出しています。

リープの傘下に入ることで、トレードクリエイトの強みである「高度なビジネススキル・専門教育講座・研修コンテンツ」と、リープが持つ「インストラクショナルデザイン（ID）に基づく人材育成コンサルティング」や「スキルアセスメント・パフォーマンス分析」の知見が融合されます。

単なる資格取得にとどまらず、現場での実践力向上につながる科学的な人材育成の仕組みが整います。

リスキリングやキャリアアップを目指すビジネスパーソン、および人的資本経営を推進する企業のニーズに対応した、付加価値の高い教育プログラムが提供されます。

今後の展望と強化領域

日本ではまだ普及していないインストラクショナルデザイン等の手法を活用し、学習者の行動変容を促す最適な教育プロセスが設計されます。

「スキルパレット」をベースとしたアセスメント設計にAIを組み合わせることで、現場での実践力（パフォーマンス）をより精密に分析し、個々の社員のスキル可視化が加速します。

ビジネスアナリシス（BA）領域では、CBAP®等の資格試験対策講座が強化され、コンサルタント人材育成を見据えた法人向け研修・プログラムも提供されます。

新体制と事業の継続

トレードクリエイトは完全子会社化後も、「イープロジェクト」の講師や各種プログラムを継続し、既存のお客様へのサービス提供を止めることなく品質向上に努めます。

新代表取締役社長の堀貴史氏は「企業教育を単なる『学び』で終わらせず、企業の『成果創出・パフォーマンス向上』へと繋げることを使命としている」と述べています。

イープロジェクトが培った難関資格対策のノウハウと、リープのインストラクショナルデザインが融合した科学的な教育プログラムを利用できます。

AIを活用したスキルアセスメントにより、現場での実践力と個々のスキルが精密に可視化されます。

単なる資格取得を超え、組織全体のパフォーマンス向上につながる科学的な人材育成の仕組みが整います。

トレードクリエイト代表交代とリープ株式会社傘下入りの紹介でした。

よくある質問

Q. 代表交代の日程と新代表は誰ですか？

Q. リープ株式会社の完全子会社化はいつ実施されますか？

A. 2026年6月1日付でリープ株式会社の完全子会社となり、グループ傘下に入ることが予定されています。

子会社化後も「イープロジェクト」の講師・プログラムは継続されます。

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