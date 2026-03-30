小芝風花

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　女優の小芝風花が２９日までにＳＮＳを更新。特技の編み物で作った被り物が話題になっている。

　自身のインスタグラムに「〜羽ピクミン〜　水色メガネの丸い顔した、桃色のピクミン。背中に１対の羽があり空中を自在に飛び回ることができるが、その引き換えに体格は小柄で軽く攻撃力は弱い。」と羽ピクミンの説明をすると、「〜特徴〜　空を飛ぶ　たたく力は弱い」と記した。

　小芝はこれまでもインスタグラムでたびたび自作の編み物を披露。クオリティの高さだけではなく、実物を着用する姿も話題を集めていた。今回はピクミンに登場する羽ピクミンの被り物に挑戦。実際に頭に被っている様子を公開した。

　この投稿に「わ！！ピクミンまた見られた　可愛すぎる天使風ちゃん」「編み物ピクミン新作キター　羽ピクミン帽子カワイイ〜　春コーデと相まって良きです　次はヒカリピクミンかしらｗ　ピクミン帽子で写真とか風花先生の編み物本作れそうですね」「羽ピクミンが出るとは！！　毎回編み物上手すぎる　しかも毎回可愛すぎる、、　自分も風花ちゃんぐらい編み物できるようになりたい！」などのコメントが寄せられている。