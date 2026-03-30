女優の小芝風花が２９日までにＳＮＳを更新。特技の編み物で作った被り物が話題になっている。

自身のインスタグラムに「〜羽ピクミン〜 水色メガネの丸い顔した、桃色のピクミン。背中に１対の羽があり空中を自在に飛び回ることができるが、その引き換えに体格は小柄で軽く攻撃力は弱い。」と羽ピクミンの説明をすると、「〜特徴〜 空を飛ぶ たたく力は弱い」と記した。

小芝はこれまでもインスタグラムでたびたび自作の編み物を披露。クオリティの高さだけではなく、実物を着用する姿も話題を集めていた。今回はピクミンに登場する羽ピクミンの被り物に挑戦。実際に頭に被っている様子を公開した。

この投稿に「わ！！ピクミンまた見られた 可愛すぎる天使風ちゃん」「編み物ピクミン新作キター 羽ピクミン帽子カワイイ〜 春コーデと相まって良きです 次はヒカリピクミンかしらｗ ピクミン帽子で写真とか風花先生の編み物本作れそうですね」「羽ピクミンが出るとは！！ 毎回編み物上手すぎる しかも毎回可愛すぎる、、 自分も風花ちゃんぐらい編み物できるようになりたい！」などのコメントが寄せられている。