MVP特賞はW杯観戦ツアー！ ハイセンス ハイセンス「ハイセンスカップU12」

記事ポイント MVPへの特賞としてFIFAワールドカップ2026の観戦ツアーが贈られる元日本代表・柿谷曜一朗氏とSNS総フォロワー300万超のウンパルンパ氏がゲスト来場川崎フロンターレU-12など12チームが参加し、入場無料で一般観戦できる MVPへの特賞としてFIFAワールドカップ2026の観戦ツアーが贈られる元日本代表・柿谷曜一朗氏とSNS総フォロワー300万超のウンパルンパ氏がゲスト来場川崎フロンターレU-12など12チームが参加し、入場無料で一般観戦できる

FIFAワールドカップ2026の観戦ツアーをMVP特賞に設定した小学生サッカー大会「ハイセンスカップU12」が、2026年4月2日に富士通スタジアム川崎で開催されます。

元日本代表FWの柿谷曜一朗氏と、SNS総フォロワー300万超のサッカー系インフルエンサー・ウンパルンパ氏が大会ゲストとして参加します。

川崎フロンターレU-12やコンサドーレ札幌U-12など12チームが集結し、入場無料で当日観戦できます。

ハイセンス「ハイセンスカップU12」

名称：ハイセンスカップU12日時：2026年4月2日（木）9:00〜17:00場所：富士通スタジアム川崎（神奈川県川崎市川崎区富士見2-1-9）入場：無料（一般当日観戦可）参加チーム：百合ヶ丘SC、FCパーシモン、ミキFC、さぎぬまSC、川崎フロンターレU-12、東住吉SC、グロリオS.S.、ACラゾーレ、FC JUNTOS、セリエFC、川中島FC、コンサドーレ札幌U-12（全12チーム）大会形式：4ブロック総当たり予選リーグ＋決勝トーナメント・順位別トーナメント

ハイセンスジャパンは、川崎市のサッカー環境の発展と次世代を担う子どもたちの育成を目的として「ハイセンスカップU12」を主催しています。

今年で2回目を迎える本大会には、第1回大会優勝チームのFCパーシモン、過去に年代別全国大会で日本一の実績を持つ川崎フロンターレU-12、今年の招待枠として初参加となるコンサドーレ札幌U-12を含む全12チームが出場予定です。

MVPへの特賞にFIFAワールドカップ2026観戦ツアーを設定

大会の個人賞として選出されるMVPには、ハイセンスがオフィシャルスポンサーを務めるFIFAワールドカップ2026(TM)の観戦ツアーが特賞として贈られます。

世界最高峰の舞台へとつながるこの特賞をかけて、子どもたちが富士通スタジアム川崎のピッチで真剣勝負を繰り広げます。

大会はコート2面を使用し、12チームを4ブロックに分けた総当たりの予選リーグから始まります。

各ブロック1位が決勝トーナメントへ進出し、2位以下は順位別トーナメントで順位を争います。

元日本代表・柿谷曜一朗氏によるキッズサッカークリニックも開催

ゲストには、セレッソ大阪の下部組織から育ち、徳島ヴォルティスやスイスのFCバーゼル、名古屋グランパスなど国内外のクラブで活躍した元日本代表FWの柿谷曜一朗氏が来場します。

日本代表では国際Aマッチ18試合に出場して5得点を記録し、19年間のプロキャリアを誇る同氏が、子どもたちの熱戦を間近で見守ります。

また、TikTokやYouTubeを中心にZ世代から高い支持を集めるサッカー系インフルエンサー・ウンパルンパ氏もゲストとして参加予定です。

大会終了後の16:45からは両氏が参加するキッズサッカークリニックと質問コーナーが実施され、子どもたちがプロの技術と経験を直接体感できます。

本イベントは入場無料で、一般の方も当日会場で観戦できます。

FIFAワールドカップ2026観戦ツアーという特賞が、子どもたちの挑戦をさらに輝かせる大会です。

元日本代表の直接指導が受けられるキッズサッカークリニックも、大会の大きな見どころとなっています。

川崎で繰り広げられる12チームの熱戦を、入場無料で間近に楽しめます。

ハイセンスカップU12の紹介でした。

よくある質問

Q. ハイセンスカップU12はいつ・どこで開催されますか？

A. 2026年4月2日（木）9:00〜17:00に、富士通スタジアム川崎（神奈川県川崎市川崎区富士見2-1-9）で開催されます。

入場は無料で、一般の方も当日観戦できます。

Q. MVP特賞の内容を教えてください。

A. 大会の個人賞として選出されるMVP選手に、ハイセンスがオフィシャルスポンサーを務めるFIFAワールドカップ2026(TM)の観戦ツアーが特賞として贈られます。

Q. 当日来場するゲストとキッズサッカークリニックの詳細を教えてください。

A. 元日本代表FWの柿谷曜一朗氏と、SNS総フォロワー300万超のサッカー系インフルエンサー・ウンパルンパ氏が来場します。

大会終了後の16:45からはキッズサッカークリニックと質問コーナーが実施され、両氏と子どもたちの交流の場となります。

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