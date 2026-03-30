アメリカのトランプ大統領は29日、イランとの合意が近いうちに実現する可能性もあると自信を示した一方で、イランへの圧力を強めています。

機内で記者団の取材に応じたトランプ大統領は、「イランとの交渉は極めて順調に進んでいる」と述べた上で、「近いうちに合意できると思う」と自信を示しました。一方「我々が合意しない可能性もある」とも述べ、交渉に向けイランへの圧力も強めています。

フィナンシャルタイムズは29日、トランプ氏がインタビューで、「イランの石油を奪いたい」と述べ、石油の輸出拠点であるカーグ島を占領する可能性を示唆したと報じました。

またウォール・ストリート・ジャーナルは、トランプ氏が、イランのウランを回収するための軍事作戦を検討していると伝えました。アメリカ軍が何日もイラン国内にとどまるリスクの高い作戦だとしています。

一方、イランの革命防衛隊の報道官は29日、「トランプ大統領は地上作戦や島の占領について何度も脅迫してきた」と非難し、「それは単なる願望にすぎない」と強調しました。

また、「トランプ大統領は世界で最も嘘をつく大統領で思想や発言に一貫性がなく信頼できない」と述べ、地上作戦に踏み切った場合には「アメリカ軍を消滅させる」「アメリカの司令官らはペルシャ湾のサメにとって格好のエサとなるだろう」と徹底抗戦する姿勢を示しました。

こうした中、イランの首都テヘランにあるカタールのテレビ局「アル・アラビー」が29日、攻撃を受けました。アメリカとイスラエルは、攻撃はイランの現体制に関連する場所や軍事施設などを標的にしていると主張していますが、「アル・アラビー」は声明で「ジャーナリストを危険にさらし、標的とする行為は国際法に反する」と強く非難しています。