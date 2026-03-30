【国際親善試合】スコットランド代表 0−1 日本代表（日本時間3月29日／ハムデン・パーク）

【映像】塩貝健人の「強靭キープ→急加速ダッシュ」

日本代表デビュー戦となった21歳の新星が、規格外のポテンシャルを見せつけた。FW塩貝健人が強靭なフィジカルと、爆発的なダッシュを披露。ファンからは驚嘆の声が相次いでいる。

サッカー日本代表は日本時間3月29日、キリンワールドチャレンジ2026（国際親善試合）でスコットランド代表と敵地ハムデン・パークで対戦し、1−0で勝利を収めた。

今年6〜7月のFIFAワールドカップに向けたメンバー選考を兼ねた一戦で、森保一監督はスコアレスで迎えた78分にシステムを3−1−4−2の超攻撃的布陣に変更。ここでピッチに送り出され初キャップを刻んだ塩貝は、エースのFW上田綺世と2トップの一角を担い、直後の84分にはMF伊東純也の決勝点をアシストする大仕事をやってのけた。

さらに、塩貝の凄みはアシストだけにとどまらなかった。ファンが沸いたのが89分だ。自陣に戻りながらMF堂安律からのダイレクトパスに反応した塩貝は、センターサークル内で胸トラップ。すかさず相手DFジャック・ヘンドリーから背後を激しくチャージされたが、ビクともせずにボールを上手くキープして前を向く。

そこから一気にギアを上げ、爆発的なダッシュで縦のスペースを突進。MF中村敬斗にボールを預け、上田へのスルーパスに繋がった。さらに、こぼれ球を拾ったMF三笘薫がクロスを上げると、ゴール前には塩貝が猛然と突っ込んでいた。惜しくもボールには合わなかったが、塩貝の圧倒的なパワーとスピードが決定機を生み出したシーンだった。

「塩貝ってあんなにスピードあったっけ？」の声も

この圧巻のプレーに、SNS上のファンも大興奮。「塩貝半端ないって。当たられても倒れないフィジカルと持ち運ぶスピードでめっちゃアピールするもん」「塩貝のフィジカル化け物すぎる」「塩貝つっよ」「パワフルやなー」「馬力がすごいな」「パワーとスピードを両立してるのがいいわ」と、その屈強な肉体を称えるコメントが続出した。

また、急加速する予想外のスピードに対しても、「塩貝の瞬間的なスピードは目を見張る」「塩貝のドリブルスピードがバグ」「塩貝ってあんなにスピードあったっけ？」と驚愕のリアクションが殺到し、「塩貝のギラギラ感とあのスピード見ちゃうと、もっと見たいし本戦も呼ばれそう」とW杯本大会へのメンバー入りを推す声も多く見られた。

塩貝は、わずか1年半の間に関東サッカーリーグ3部の慶應義塾大学から、横浜F・マリノス（特別指定）とNECナイメヘンを経て、今冬にドイツのヴォルフスブルクにステップアップしたシンデレラボーイだ。今シーズンの10得点（NECで9ゴール、ヴォルフスブルクで1得点）は大半が途中出場からで、この代表デビュー戦でも持ち前のスピードとパワーを武器に“切り札”としての能力を遺憾無く発揮した。

日本時間4月1日には、W杯メンバー入りの最終アピールの場となる聖地ウェンブリー・スタジアムでのイングランド戦が控える。スター軍団相手にも、この“規格外の21歳”が暴れ回る姿を期待せずにはいられない。

（ABEMA／サッカー日本代表）

