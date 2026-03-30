歌手の和田アキ子が２９日、日本テレビ系「おしゃれクリップ」に出演。この日、約４０年続いたＴＢＳ系「アッコにおまかせ！」が最終回を迎え、番組を終わりにすることを決意した心境などを赤裸々に語った。

日テレの番組がＴＢＳの番組に密着する異例の放送回。最終回の打ち合わせからカメラが入り、朝食風景や、楽屋でのラジオ体操風景、爆笑問題や、多くの芸能人の楽屋訪問などの様子を放送した。

今回の番組を終える決断は自分で下したといい「正直にね。なんか長い間やってるけど、老害じゃないけど『見たくない』とか。見なきゃいいのに。言葉を間違えると上げ足を取る。嫌だなあと」と思っていたといい「３０周年が終わって、ギネスを頂いた。その時にマネジャーとそろそろかなって。４０周年たったらやめようかって」と１０年前に番組を終えることが頭にあったという。

「世の中、若者がテレビから離れてるのに、若者を対象にしたとか。そしたら私は、背中を叩かれるのは嫌。私にもプライドがある。叩かれる前に、叩こうとする前に発表したいと。自分で」と誰かに言われる前に自分で決めたかったと明かした。

「あんまりプライドなんかないけど、不良の私が許さない。そこは絶対嫌だった」とも付け加えていた。