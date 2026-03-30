SUPER EIGHT安田章大（41）が、アイスショー「Fantasy on Ice 2026 in MAKUHARI」（5月30〜31日、幕張イベントホール）のゲストアーティストとして出演することが発表された。安田のアイスショー参加は自身初となる。

出演スケーターは、ミラノ・コルティナ五輪に出場した坂本花織、佐藤駿、中井亜美、男子シングル4位のチャ・ジュンファン（韓国）、四大陸選手権で優勝した青木祐奈、4位の友野一希、世界ジュニア選手権2連覇の中田璃士、アイスダンスの櫛田育良と島田高志郎、さらに、ステファン・ランビエル（スイス）、プロフィギュアスケーターの織田信成、田中刑事、宮原知子が出演する。

同アイスショーでは、生演奏に合わせ、スケーターとアーティストのコラボによるパフォーマンスが注目を集める。本公演は2部構成で安田は第2部に出演する。安田のコラボ相手となるスケーターや、パフォーマンスの概要は今後発表される予定となっている。

昨年に続き金谷かほり氏が演出を手がけるほか、振付は宮本賢二氏が担当する。そのほか、アーティストとしてソン・シギョンが第1部に、家入レオが第2部に出演することもすでに発表されており、豪華な音楽ラインアップにも注目が集まっている。

【公演概要】

＜名称＞Fantasy on Ice 2026 in MAKUHARI

＜公演日時＞5月30日(土)開場：午前11時、開演：正午／開場：午後4時、開演：午後5時、5月31日(日)開場：正午、開演：午後1時

※上演時間は約3時間を予定（休憩含む）。