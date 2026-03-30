馬トク報知で過去の名勝負を当時の記事から振り返る【競走伝】。今回はスワーヴリチャードが勝った２０１８年の大阪杯を取り上げる。Ｍデムーロ騎手の“神騎乗”で悲願のＧ１初制覇をつかんだ。

ミルコが魅了した。最後の直線。末脚を武器にするスワーヴリチャードは、ライバルを１頭も抜くことなく、先頭を守ってゴールを駆け抜けた。３コーナーで先頭へ並びかける大胆騎乗。自身の今年Ｇ１初勝利となったＭデムーロは「作戦通りだった」と親指を立て、パートナーの悲願達成を喜んだ。

出負け気味のスタートは想定内。序盤は１６頭立ての後方２番手で、ペースを感じることに専念した。前半１０００メートル通過は６１秒１。「芝がとても長くて、最初から（前に）行くと脚がもたない。スタートが遅くてポジションが後ろになっても、ペースが遅かったら早めに出していこうと思っていた」。３コーナー手前で外から一気に進出。内に入れて逃げ馬に追いつくと、再び脚をためた。

ラチ沿いに進路をとったこともあり、直線で右にもたれる悪癖は出さなかった。「スムーズに手前を替えてくれて『これで負けない』と。右も左も、周りは関係ないから」。同世代Ｇ１馬、ペルシアンナイトとアルアインの猛追も涼しい顔で振り切った。

「有馬記念みたいになるのが嫌だった」とミルコ。１７年末のグランプリは出遅れて終始、遅い流れの外を走らされた。勝負どころで脚を使ったぶん苦しくなり、直線で内にもたれて他馬の進路を妨害。４着に敗れ、自身も騎乗停止処分を科された。反省を大舞台での好結果につなげ「すごくいい勝ち方だった」と胸を張った。

涙を浮かべる人もいた。開業１２年目でＪＲＡ・Ｇ１初制覇を果たし、関係者と何度も抱擁を繰り返した庄野調教師だ。「今年はこの馬でＧ１を勝つと思っていたのでホッとしました。ミルコとたくさん話をしましたが、ベストの選択をしてくれましたね」。 今回と同じ舞台で行われた一昨年９月１１日のデビュー戦で２着後、トレーナーは泣いていた。「勝てるだろうと思っていて負けた。馬に対してだけでなく、自分にも課題というか、おごりがあったんでしょう」。日本ダービーで２着に惜敗した後にも流した涙。悔しい思いは無駄にはならなかった。

スワーヴリチャードは２０１９年のジャパンＣも制し、同年の有馬記念（１２着）を最後に引退した。北海道安平町の社台ＳＳで種牡馬入りすると、初年度産駒からレガレイラやアーバンシックなど次々とＧ１馬を送り出した。２０２３年度は２００万円だった種付け料が、２０２４年度は１５００万円に跳ね上がるなど注目を浴び、今や日本を代表する種牡馬の１頭になっている。