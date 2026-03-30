お笑いコンビ「ライセンス」の藤原一裕が３０日、所属の吉本興業を退社することを発表した。

自身のインスタグラムで「この度、２０２６年３月３１日を持ちまして吉本興業を退社させていただくことになりました」と報告。

「この先の残りの芸人人生と、この先のやりたい事を逆算した時に、自分のスピードと自分の責任で活動していきたくなりました」と説明し、「１９歳から約３０年間も所属させていただいた吉本興業での経験と思い出は、何物にも代え難い僕の財産です。これからもこの財産を活かしつつ、新しい経験と作品を積んでいけたらと思います。快く送り出してくださる吉本興業並びに岡本社長、そして退社を相談した時に『気持ちわかるで』と背中を押してくれた相方井本（いもと）君に感謝です」と思いをつづった。

「そして、いつも応援してくださるファンの皆様」とし、「僕は退社しますがライセンスの活動は続けて参ります」とコンビ活動は継続。「これからも僕たち２人を応援していただけたら幸いです。長きにわたり僕を育ててくれた吉本興業！本当にありがとうございました！吉本興業最高！ライセンス藤原一裕」と結んだ。

「ライセンス」は藤原と井本貴史のコンビで、１９９６年４月結成。９９年の第２９回「ＮＨＫ上方漫才コンテスト」優秀賞受賞。日本テレビ系「ダウンタウンのガキの使いやあらへんで！」など出演番組多数。藤原は「よしもと男前ランキング」で３年連続１位に輝き、殿堂入り。私生活ではタレントの山口美沙と２０１４年に結婚し、１７年５月に第１子長女が誕生。２３年４月には第２子となる女児が誕生したと報告した。