政府・与党は来年度予算案の年度内成立を断念し、野党側に伝えました。

参議院自民党の幹部は先ほど、野党側に来年度予算案の年度内成立を断念すると伝えました。高市首相は年度内成立へ強いこだわりを見せていましたが、断念に追い込まれた形です。

自民党・磯崎参院国対委員長

「年度をこえて委嘱（審査）ということになると、年度内成立はできないということです。年度内は断念をしたという、そういう考え方でございます」

自民党の磯崎参院国対委員長は野党側に対し、予算案の採決の前提となる委嘱審査を来月1日・2日に行う提案をし、年度内成立は断念したと明言しました。

一方、衆議院の予算委員会では、来年度予算案が成立するまでの暫定予算案の審議が行われています。

野党側は、高市首相が年度内成立に強くこだわり、衆議院での審議が異例の短さとなったとして、厳しく批判しました。

高市首相

「衆議院でも大変スピーディーにご審議をいただきまして可決をいただきました。とにかく本予算が年度内に成立しない場合に備えて、予算の空白が生じないよう、暫定予算のご審議をお願いしているということでございます」

中道改革連合・階幹事長

「まあ急ぐことが最優先で、国会審議は二の次だと言わんばかりの答弁でした。今回の衆議院での異例の予算審議、これ前例にすべきではないと考えます」

高市首相

「国会の運営は、国会においてお決めになることだと考えております」

暫定予算案はこの後、衆議院本会議で可決され、午後の参議院での審議を経て、夕方には成立する見込みです。