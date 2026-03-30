プロデューサー／タレントのテリー伊藤さんが3月29日、自身のインスタグラムを更新。

故・高倉健さんの愛車ポルシェに関する投稿を行い、注目を集めています。



【写真を見る】【 テリー伊藤 】 「国宝級です」 高倉健さんの愛車 「ポルシェ911カレラ」に大興奮 「さすが健さん、車に後光がさしていました」 内装のこだわりも公開





テリー伊藤さんは「高倉健さんの愛車ポルシェ登場！」と題した投稿で、「横須賀のガレージに友人が高倉健さんがフランスで購入したポルシェを乗ってきてビックリ」と驚きをあらわにしています。車はクラシックな「ポルシェ911カレラ」で、メタリックのボディが特徴的です。







この車の最大の特徴は、ドアの側面に「Ken Takakura」と刻まれていることです。









さらに、シフトノブには「KT」の文字が入り、ダッシュボードには特別オーダーのウッドパネルが採用されています。テリー伊藤さんは「さすが健さん、車に後光がさしていました」とコメントし、「高倉健さんのポルシェが実在するなんて国宝級です」と興奮気味に綴っています。









車内は、茶色系の木目パネルと黒い円形計器が並ぶダッシュボード、古風なシフトノブ、そして「PORSCHE」の文字が刻まれた赤い刺繍マットなど、随所に高倉健さんのこだわりが感じられるつくりとなっています。





リアには「Carrera」の文字も確認できます。テリー伊藤さんは来月4月の最終土曜日に同ガレージでのイベント開催を予告しており、「皆さん遊びに来てね」と呼びかけています。









この投稿に、「カッコいいですね〜」「健さん、生前は早いクルマ大好きでしたからねー」「1980年代のポルシェですか！」「健さんポルシェ 4月は、絶対行きたい！」「国宝に認定です」などの声が寄せられています。







2025年4月、カーマニアとして知られるテリー伊藤さんは「横須賀に秘密のガレージGET!! 20台駐車可能に改造中」「これからの人生、元気なうちに、車103台買うゾ！買って買って走りまくる」と、宣言していました。







テリー伊藤さんは、これまでに「1974年式VWビートルカブリオレ」や「MINI CLUBMAN」「ワーゲンバギー」「VWビートル」「シトロエンC6」「Honda BEAT」「ダットサントラック620 昭和53年式」など、数々の車を所有していることを、SNSで明かしています。

【担当：芸能情報ステーション】