「酒のデパート？」SUPER JUNIOR・キュヒョン、“冷蔵庫6台”生活を公開！1.8Lの巨大焼酎にスタジオ驚愕

SUPER JUNIORのキュヒョンが、自宅に6台もの冷蔵庫を保有していることを明かし、大きな注目を集めた。

キュヒョンは最近、韓国で放送された人気番組『冷蔵庫をよろしく』（JTBC）に出演し、自身の冷蔵庫を紹介した。放送に先立ち、MCのキム・ソンジュが「噂ではキュヒョンさんの家には6台の冷蔵庫があるそうだが、一般家庭にそんなに必要か？」と質問した。

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これに対しキュヒョンは「僕は18年間、宿舎生活をしていた。独立する際に（使っていたものを）持ってきたし、新しく買ったもの、備え付けのもの、ワインセラー、さらにプレゼントされたワインセラーやユーチューブの案件（PPL）でもらったものまで含めて、合計6台になった」と驚きの経緯を説明した。

（画像＝JTBC）キュヒョン宅の冷蔵庫

スタジオでは6台のうちメインの冷蔵庫1台が公開された。内部は様々な食材で埋め尽くされており、キム・ソンジュは「『白と黒のスプーン 〜料理階級戦争〜』からオファーが来るのも納得だ」と反応。シェフたちも「天国だ」と感嘆の声を上げた。

（画像＝JTBC）

特に注目を集めたのは、多種多様なお酒が詰まった「酒専用の冷蔵庫」だ。アン・ジョンファンが「酒のデパートじゃないか」と突っ込むと、キュヒョンは「すべて飲むわけではなく、コレクション用だ」と弁明した。

放送では、1.8リットルの大容量焼酎も登場。その巨大さにキム・ソンジュが「このサイズは初めて見た」と驚愕すると、キュヒョンは「飲むためではなく料理に使うものだ」と説明したが、シェフたちは半信半疑の様子でさらなる笑いを加えた。

キュヒョンは普段から自宅で知人と料理を楽しんでいると明かし「外で飲んだ後、家でみんなと料理を食べるのが好き。ハイボールやカクテルも作ってあげる」と語った。

◇キュヒョン プロフィール

1988年2月3日生まれ。本名チョ・ギュヒョン。2006年に新メンバーとしてSUPER JUNIORに加入し、デビューした。最年少メンバーで優れた歌唱力を持つ。頭脳明晰で、高校時代は数学部に所属。活発な芸能活動の傍らで優秀な成績を収めて大学を卒業した。2017年に入隊し、社会服務要員として服務したのち、2019年5月に除隊した。東方神起・チャンミンとは親友で、SNS上ではたびたび仲睦まじい姿を見ることができる。