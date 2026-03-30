明日31日(火)と4月4日(土)頃は西日本を中心に大雨になる所があり、花散らしの雨になる可能性があります。気温は平年より高い日が多く、季節の進みが早いでしょう。桜前線はさらに北上し、東北で見ごろの所が増えそうです。

31日と4月4日頃は大雨になる所も

この先1週間は、本州付近を低気圧や前線が次々と通過し、天気の移り変わりが早いでしょう。



明日31日(火)は九州から東北の広い範囲で雨が降り、風も強まりそうです。局地的には滝のような非常に激しい雨が降り、太平洋側を中心に警報級の大雨になるおそれがあります。道路の冠水や土砂災害などにご注意ください。





4月4日(土)から5日(日)にかけては、低気圧が発達しながら日本海を進むでしょう。西から東へと雨の範囲が広がり、西日本を中心に大雨になる所がありそうです。すでに桜の満開や見ごろを迎えた所では、花散らしの雨になるかもしれません。最高気温は、全国的に平年より高い日がほとんどです。九州から関東では雨でヒンヤリする日もありますが、20℃前後まで上がる日が多いでしょう。晴れる日ほど朝晩と日中との気温差が大きくなるため、服装で調節してください。

4月7日以降も暖かい 東北で桜が見ごろに

4月7日(火)以降は、高気圧に覆われて晴れる日が多いでしょう。次に天気が広く崩れるのは9日(木)頃で、ザッと雨脚が強まる可能性があります。



最低気温、最高気温ともに平年より高い日が多いでしょう。日中は札幌で15℃を超える日があるなど、北日本を中心にこの時期としてはかなり高い日もありそうです。



4月の半ばになると、東北北部でも桜の開花が進むでしょう。一方、積雪が多い地域では雪解けが進むため、なだれにご注意ください。