α世代ダンサーにアンケート ヒット予想「ダンサー部門」でSOTA（BE:FIRST）が1位、高橋海人（King ＆ Prince）が2位に 「アーティスト部門」ではHANAがトップ
エイベックス・エンタテインメントが運営するダンススクール「エイベックス・ダンスマスター」が、日本全国のα世代（小学生・中学生）のダンサーを対象に実施した『2026年度ヒット予想』アンケートの結果を発表した。
【画像】アイドル部門、男性・女性俳優部門、モデルの結果
「ダンサー部門」ではSOTA（BE:FIRST）が1位にランクイン。「ダンスがカッコイイから」といったシンプルな声が集まった。2位の高橋海人（※高＝はしごだか／King & Prince）には「動きがかっこいいから！特番で人気だから！」、3位のアバンギャルディには「揃いに揃ったダンスや、メイクなしとのギャップが好き！」といった声が寄せられている。4位はYuuuuuki（avexROYALBRATS）、5位はShigekix（KOSE 8ROCKS）が続いた。
「アーティスト部門」では、昨年デビューし話題を集めたHANAが1位を獲得。「2025年にデビューして話題になったので、このままもっとたくさんの曲がヒットすると思う」といった声が寄せられた。2位には「今年も再生されたアーティスト1位を取っていて人気だから」と支持されたMrs. GREEN APPLE、3位には「メンバー1人1人、色々なジャンルのテレビに出ているから」と評価されたSnow Manが続いた。4位はBE:FIRST、5位はPGとなった。
そのほかの部門では、「アイドル部門」でSnow Manが1位、2位にFRUITS ZIPPER、3位にCUTIE STREETがランクイン。「男性俳優部門」では目黒蓮が1位、佐野勇斗、吉沢亮が続き、「女性俳優部門」は高石あかり（※高＝はしごだか）が1位、今田美桜、桜田ひよりが上位に名を連ねた。「モデル部門」ではラウール（Snow Man）が1位となり、中条あやみ、生見愛瑠が続いた。
調査は2025年12月10日から2026年1月11日にかけて実施され、小学1年生から中学3年生までのダンサー（エイベックス・ダンスマスター受講生およびエイベックス・プロワークス会員）を対象に行われた。
【画像】アイドル部門、男性・女性俳優部門、モデルの結果
「ダンサー部門」ではSOTA（BE:FIRST）が1位にランクイン。「ダンスがカッコイイから」といったシンプルな声が集まった。2位の高橋海人（※高＝はしごだか／King & Prince）には「動きがかっこいいから！特番で人気だから！」、3位のアバンギャルディには「揃いに揃ったダンスや、メイクなしとのギャップが好き！」といった声が寄せられている。4位はYuuuuuki（avexROYALBRATS）、5位はShigekix（KOSE 8ROCKS）が続いた。
そのほかの部門では、「アイドル部門」でSnow Manが1位、2位にFRUITS ZIPPER、3位にCUTIE STREETがランクイン。「男性俳優部門」では目黒蓮が1位、佐野勇斗、吉沢亮が続き、「女性俳優部門」は高石あかり（※高＝はしごだか）が1位、今田美桜、桜田ひよりが上位に名を連ねた。「モデル部門」ではラウール（Snow Man）が1位となり、中条あやみ、生見愛瑠が続いた。
調査は2025年12月10日から2026年1月11日にかけて実施され、小学1年生から中学3年生までのダンサー（エイベックス・ダンスマスター受講生およびエイベックス・プロワークス会員）を対象に行われた。