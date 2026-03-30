阪神は３０日、福島圭音外野手（２４）と支配下契約を締結したと発表した。福島は２３年のドラフト会議で育成２位指名を受け、白鷗大から阪神に入団。快足が自慢で１年目の春季キャンプから存在感を放っていた。

２４年の春季キャンプは２軍スタートながら、紅白戦で初盗塁を記録。当時の岡田監督は足のスペシャリストになり得る逸材と評価し、途中から１軍キャンプに呼んだ。

２５年はウエスタン・リーグで３３盗塁を記録し、盗塁王を獲得。順調に２軍で経験と実績を積んできた。今季はファーム・リーグで８試合に出場し、２５打数１１安打で打率・４４０。すでに成功率１００パーセントで４盗塁も決めている。

平田２軍監督からは２９日の試合後に「もう福島は言うことない。今日は守備妨害でスチールできなかったが、あれもいいスタートだった。彼は今日悔しがってるんじゃない？サヨナラの場面でセカンドライナーか。そういう男よ。打てなかったことに悔しがる。明日の糧にするというかね」と絶賛していた。

１年目から目標に掲げていた支配下の切符を、３年目でついにつかんだ。