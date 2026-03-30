「もう軽自動車に見えない！」ホンダ新「N-BOX」に“反響殺到”！

2026年3月も後半となり、春の新生活に向けてクルマの購入や買い替えを本格的に検討している人も多いのではないでしょうか。

その参考に日本の自動車市場における人気車種ランキングを見ると、販売台数で長年にわたり“絶対的な王者”に君臨し続けているのがホンダの軽スーパーハイトワゴン「N-BOX」です。

【画像】超カッコイイ！ これがホンダ新「N-BOX」です！（20枚）

その圧倒的な室内空間の広さと使い勝手の良さで、ファミリー層から絶大な支持を得ているN-BOXですが、なかでもひと際強い存在感を放ち、ファンの視線を釘付けにしているのが、2025年12月に登場した特別仕様車「BLACK STYLE（ブラックスタイル）」でしょう。

ベースとなっているのは、ただでさえ押し出し感が強くスタイリッシュなデザインを誇るスポーティグレード「N-BOXカスタム」。

そこに「漆黒のアクセント」を全身に纏わせたのが、このブラックスタイルです。

最大の特徴は、文字通りブラックを基調とした専用の加飾パーツの数々にあります。

通常モデルではシルバーのメッキが輝くフロントグリルやフォグライトガーニッシュ、さらにはリアのエンブレムやドアハンドルに至るまでが、深みのあるブラッククロームメッキや艶やかなベルリナブラックに染め上げられています。

さらに、足元を引き締める専用デザインのアルミホイールもブラック塗装で統一されており、軽自動車とは思えない普通車顔負けの迫力と、ダークで洗練されたオーラを漂わせています。

インテリアに目を向けると、こちらもエクステリアの雰囲気に呼応するように、黒を基調としたシックで上質な空間が広がっています。

本革巻きのステアリングホイールやシフトノブ、上質な素材を用いた専用のシート表皮などが採用され、軽自動車の枠を遥かに超えた高級感を演出。

毎日の通勤から週末のロングドライブまで、ドライバーの所有欲をしっかりと満たしてくれる緻密な仕上がりとなっているのです。

この「黒に徹底的にこだわった」特別仕様車に対し、ネット上やSNSでは発売当初から数多くの反響が寄せられています。

特にデザインに対する評価は非常に高く、「やっぱり黒で統一されたカスタムは文句なしにカッコいい！」「普通のメッキギラギラよりも、あえて黒く落としたブラックスタイルのほうが断然悪っぽくて好み」といった、スポーティで引き締まったルックスに魅了される声が後を絶ちません。

また、「N-BOXを買うなら絶対にこれ一択でしょ」「街中で普通のN-BOXはいくらでも見るけどブラックスタイルが走ってるとつい目で追ってしまう」など、圧倒的な人気車種だからこそ、他とは違う特別感を求めるユーザーの心理をうまく突いていることがうかがえます。

一方で、「ボディカラーもブラックにしたら全身真っ黒で夏の炎天下だと暑そう」「黒いパーツはメッキより洗車傷やホコリが目立ちやすいからこまめな手入れが必須だね」といった現実的な意見も散見されますが、それを補って余りあるカッコよさに惚れ込んでいる人が圧倒的に多いようです。

さらに、「小さなミニバンみたいな使い勝手の良さにオラオラ感が加わって最強のファミリーカーに思える」「奥さん用の買い物クルマとして買ったはずが、気づけば旦那が休日にドヤ顔で乗り回している」といったユニークな声もあり、実用性とデザイン性を高次元で両立させたホンダの巧みなパッケージングが光ります。

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軽自動車の絶対王者として君臨し続けるN-BOX。

その中でも、他とは一線を画すダークでスタイリッシュな魅力を放つ特別仕様車「ブラックスタイル」は、単なる日常の足という枠を超え、乗る人の個性を引き立てる特別な一台として、今後も多くのユーザーからの支持を集め続けていくことでしょう。