「ちいかわ焼き」モモンガ＆くりまんじゅう＆ラッコ初登場！ 4．7から順次
ふわふわ生地にあんやクリームを詰め、ちいかわ型に焼き上げた「ちいかわ焼き」の1号店「ちいかわ焼き横浜ワールドポーターズ店」が1周年を迎えることを記念し、4月7日（火）から新しいキャラクターの「ちいかわ焼き」を発売。これまでちいかわ、ハチワレ、うさぎの3種類だったが、モモンガ、くりまんじゅう、ラッコも仲間入りする。
【写真】くりまんじゅう＆ラッコも仲間入り！ 「ちいかわ焼き」新商品一覧
■販売期間が異なるので注意！
2025年4月7日に1号店「ちいかわ焼き横浜ワールドポーターズ店」を神奈川・横浜みなとみらいにオープンし、2025年11月25日に2号店「ちいかわ焼きイオンモール幕張新都心店」を千葉・幕張に、今年3月17日に3号店目となる「ちいかわ焼き名古屋PARCO店」を愛知・名古屋に開業してきた「ちいかわ焼き」。
4月7日（火）に「ちいかわ焼き横浜ワールドポーターズ店」が1周年を迎えることを記念し、同日から順次、モモンガ、くりまんじゅう、ラッコの「ちいかわ焼き」も仲間入りすることになった。
それぞれ販売期間が異なり、各商品の詳細は以下の通り。
・モモンガ（チーズ）」
フランス原産のカマンベールチーズパウダーを使用した、ほんのり塩味でコクのあるクリームを使用。
販売期間：4月7日（火）〜4月12日（日）／4月27日（月）〜5月3日（日）／5月18日（月）〜5月24日（日）
販売店舗：横浜ワールドポーターズ店、イオンモール幕張新都心店
5月18日（月）からは名古屋PARCO店でも販売開始。
・「くりまんじゅう（マロンクリーム）」
イタリアマロンクリーム イタリア産マロンの豊かな香りとコクをギュッと閉じ込め、 栗の風味がしっかり広がる、満足感のあるマロンクリームが楽しめる一品。
販売期間：4月13日（月）〜4月19日（日）／5月4日（月）〜5月10日（日）／5月25日（月）〜5月31日（日）
販売場所：横浜ワールドポーターズ店、イオンモール幕張新都心店
5月25日（月）からは名古屋PARCO店でも販売開始。
・「ラッコ（抹茶）」
香り高い愛知県産の西尾の抹茶を口どけよく少し甘めに仕上げた。
販売期間：4月20日（月）〜4月26日（日）／5月11日（月）〜5月17日（日）
販売場所：横浜ワールドポーターズ店、イオンモール幕張新都心店
5月11日（月）からは名古屋PARCO店でも販売開始。
なお、一人でも多くの人が購入できるよう、店舗によっては購入時に個数制限を設ける場合があるとのこと。横浜ワールドポーターズ店、イオンモール幕張新都心店はフリー入場（一部抽選予約）だが、名古屋PARCO店のみ抽選予約なので注意が必要だ。
【写真】くりまんじゅう＆ラッコも仲間入り！ 「ちいかわ焼き」新商品一覧
■販売期間が異なるので注意！
2025年4月7日に1号店「ちいかわ焼き横浜ワールドポーターズ店」を神奈川・横浜みなとみらいにオープンし、2025年11月25日に2号店「ちいかわ焼きイオンモール幕張新都心店」を千葉・幕張に、今年3月17日に3号店目となる「ちいかわ焼き名古屋PARCO店」を愛知・名古屋に開業してきた「ちいかわ焼き」。
それぞれ販売期間が異なり、各商品の詳細は以下の通り。
・モモンガ（チーズ）」
フランス原産のカマンベールチーズパウダーを使用した、ほんのり塩味でコクのあるクリームを使用。
販売期間：4月7日（火）〜4月12日（日）／4月27日（月）〜5月3日（日）／5月18日（月）〜5月24日（日）
販売店舗：横浜ワールドポーターズ店、イオンモール幕張新都心店
5月18日（月）からは名古屋PARCO店でも販売開始。
・「くりまんじゅう（マロンクリーム）」
イタリアマロンクリーム イタリア産マロンの豊かな香りとコクをギュッと閉じ込め、 栗の風味がしっかり広がる、満足感のあるマロンクリームが楽しめる一品。
販売期間：4月13日（月）〜4月19日（日）／5月4日（月）〜5月10日（日）／5月25日（月）〜5月31日（日）
販売場所：横浜ワールドポーターズ店、イオンモール幕張新都心店
5月25日（月）からは名古屋PARCO店でも販売開始。
・「ラッコ（抹茶）」
香り高い愛知県産の西尾の抹茶を口どけよく少し甘めに仕上げた。
販売期間：4月20日（月）〜4月26日（日）／5月11日（月）〜5月17日（日）
販売場所：横浜ワールドポーターズ店、イオンモール幕張新都心店
5月11日（月）からは名古屋PARCO店でも販売開始。
なお、一人でも多くの人が購入できるよう、店舗によっては購入時に個数制限を設ける場合があるとのこと。横浜ワールドポーターズ店、イオンモール幕張新都心店はフリー入場（一部抽選予約）だが、名古屋PARCO店のみ抽選予約なので注意が必要だ。