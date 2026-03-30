Mr.Childrenの桜井和寿（56）が29日に放送されたTBS系「日曜日の初耳学」（日曜後10・00）に出演。ライブの演出を反省する場面があった。

先週に続き、同番組の恒例企画「インタビュアー林修」に登場した桜井。MCの林修と番組スタッフは3カ月前から準備に取りかかり、計73時間にわたるライブDVD23本を総チェックしたという。

そこで見つけた“ライブあるある”として、「お客さんにサビを歌わせがち」を挙げた。中でも1994年にリリースした「innocent world」は“ほぼ100パーセント”と明かされると、桜井は「あの曲こそ、Mr.Childrenを世の中の多くの人に知ってもらった曲」と振り返った。

デビュー2年目に発表された同曲は、桜井が24歳の時に手掛け、同年の「第36回日本レコード大賞」で大賞を受賞。文字通り、国民的バンドとして認められた。桜井は「その象徴と喜びをみんなで分かち合いたいっていう、その気持ち」と解説した。

しかし「のちに“いや、桜井の歌うinnocent worldが聞きたいよ”っていう声があることに気づかされて」と告白。「それまでは結構、みんな歌いたいもんだと思ってた」と打ち明けた。

これに対し、林は「それ以上にたぶん（桜井の歌を）聞きたいんですよ。歌を歌うのは自分1人でも歌えますから」とツッコミ。桜井は「それで最近は（自分で）歌うように」と苦笑いしていた。