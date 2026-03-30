城崎温泉や出石城下町巡りに。全但バスの豊岡市内乗り放題モバイルチケットが販売
ジョルダンは3月27日、豊岡市が支援し、全但バスが運行する「城崎・出石・神鍋高原フリー乗車券」を、モバイルチケットで発売した。
全但バスイメージ
同チケットは、豊岡市内を走る全但バスの全路線バスが乗り放題となる(特急バス・各コミュニティーバスは除く)。城崎温泉や出石、神鍋高原などの観光地も巡ることができ、周辺の観光施設で利用できる割引特典も付いている。
「城崎・出石・神鍋高原フリー乗車券」リーフレット
利用日数に合わせて1日券から3日券まで選択可能。価格は1日券で大人1,500円、小人750円から設定されており、スマートフォン一つで便利に兵庫県北部の旅を楽しめる。
チケットは、経路検索サービス「乗換案内」から購入できる。日本語と英語の2言語に対応している。
全但バスイメージ
同チケットは、豊岡市内を走る全但バスの全路線バスが乗り放題となる(特急バス・各コミュニティーバスは除く)。城崎温泉や出石、神鍋高原などの観光地も巡ることができ、周辺の観光施設で利用できる割引特典も付いている。
「城崎・出石・神鍋高原フリー乗車券」リーフレット
利用日数に合わせて1日券から3日券まで選択可能。価格は1日券で大人1,500円、小人750円から設定されており、スマートフォン一つで便利に兵庫県北部の旅を楽しめる。
チケットは、経路検索サービス「乗換案内」から購入できる。日本語と英語の2言語に対応している。