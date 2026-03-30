3月30日(月) 寺島尚正アナウンサーがパーソナリティを務めるラジオ番組『おはよう寺ちゃん』（文化放送・月曜日～金曜日 午前5時00分～8時00分）が放送され、月曜コメンテーターで経済評論家の上念司氏と、内閣・政党支持率について意見を交わした。

野党の国会戦術が評判悪かった？

寺島アナ「日経新聞社とテレビ東京が今月27日から29日、先週金曜日から昨日に実施した調査で、高市内閣の支持率は72%でした。2月の前回調査の69%から3ポイント上昇しました。内閣支持率は去年12月以来70%台に回復しました。そして自民党の政党支持率を見ると41%、前回と変わらず。日本維新の会は4%で1ポイント下落。野党は国民民主が6%、前回7%。参政党が5%、前回6%。立憲民主が4%、前回2%。共産党4%、前回3%。中道3%、前回8%。チームみらい3%、前回6%でした。特定の支持政党を持たない無党派層は22%、前回17%となりました。高市内閣の支持率と政党支持率。これ上念さん、どういう感想をお持ちでしょうか」

上念「『ふふふ、圧倒的じゃないか』って、ちょっとこれ不吉なフラグなんですけどね。『まだだ、まだ終わらんよ』のほうがいいかもしれないですけど。（笑） 全部ガンダムです。いや、青木率見てください。もう1回選挙やっても300議席取れますね」

寺島「相変わらず高いということですね」

上念「圧倒的ですね。多分ね、この後ニュースでいっぱい出てきますけど、野党の国会戦術。まあ今回、暫定予算になりますけど、あれがやっぱり評判悪かったんじゃないの？ だって1週間暫定予算組ませてね。「審議時間確保して、オレのほうが勝ち」っていってるのは、多分、記者クラブの人と、野党の古い爺さん方で「お前ら、その時間、何の話してんの？」と。で、蓮舫さんが「統一教会が～」ってやってるわけでしょ。小川（淳也）さんは衆議院の方ですけど、WBCのやっちゃったわけでしょ。そういうのやったらさ、そりゃ下がるよ。それはトラップだってみんな言ってたじゃん、と。泉健太くん言ってましたよね、これは罠だと。大変なことになるよって。例のギフト、カタログギフトの件。こんなのやったら絶対もう罠だからやめろって言ってましたけど、同じロジックでこの暫定予算もトラップだったんじゃないの？ どうすか？ 結果出てないじゃん、だって」

寺島「そうなんですよね、数字には」

上念「ですよね」

寺島「だって、またかって感じでしたもんね。またその質問ですか、っていう人が結構多いんじゃないですか？」