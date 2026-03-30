「タマ&フレンズ」×「弱虫ペダル」が初コラボ！HMV14店舗で限定グッズ発売
ソニー・クリエイティブプロダクツの国民的人気キャラクター「タマ＆フレンズ〜うちのタマ知りませんか？〜」と、人気アニメ「弱虫ペダル」のコラボレーションが実現した。3月27日〜4月5日、HMV&BOOKSなどの対象店舗で限定グッズを発売する。
『タマ＆フレンズ』×『弱虫ペダル』コラボレーションアート
1983年のデビューから43年目を迎え、学習ドリルなどでも親しまれている「タマ&フレンズ」と、アニメ5期まで放送された「弱虫ペダル」は、共に「仲間との絆」を大切に描き続けてきた作品。タマたちが住む3丁目の丘の上で出会うという温かな世界観のもと、特別なコラボが誕生した。
コラボグッズ販売店舗は、HMV&BOOKS SHIBUYAやららぽーと横浜、阪急西宮ガーデンズなど全国14店舗。期間中、対象商品を2,200円購入ごとに、限定の特典ポストカード(全6種)をランダムで1枚プレゼントする。
『タマ＆フレンズ』×『弱虫ペダル』コラボレーショングッズ
『タマ＆フレンズ』×『弱虫ペダル』特典イラストカード
『タマ＆フレンズ』×『弱虫ペダル』コラボレーションアート
1983年のデビューから43年目を迎え、学習ドリルなどでも親しまれている「タマ&フレンズ」と、アニメ5期まで放送された「弱虫ペダル」は、共に「仲間との絆」を大切に描き続けてきた作品。タマたちが住む3丁目の丘の上で出会うという温かな世界観のもと、特別なコラボが誕生した。
コラボグッズ販売店舗は、HMV&BOOKS SHIBUYAやららぽーと横浜、阪急西宮ガーデンズなど全国14店舗。期間中、対象商品を2,200円購入ごとに、限定の特典ポストカード(全6種)をランダムで1枚プレゼントする。
『タマ＆フレンズ』×『弱虫ペダル』コラボレーショングッズ
『タマ＆フレンズ』×『弱虫ペダル』特典イラストカード