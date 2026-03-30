『リブート』続編の可能性は？ 鈴木亮平が言及
俳優の鈴木亮平が3月28日、TBS系『王様のブランチ』（土曜前9：30）にVTR出演し、主演を務めた日曜劇場『リブート』（日曜後9：00）の続編について言及した。
【写真】最終回にサプライズ登場！ネットが驚いた”新キャスト”
共演の戸田恵梨香、永瀬廉とともに見どころを語り、完結への自信をのぞかせた鈴木は、「一つ言えるのは、『続きは映画で』とかないです。『シーズン2へ続く』とかもないです。ちゃんと終わります」と断言した。
本作は、妻殺しの罪を着せられた主人公が顔を変えて真相を追うエクストリーム・ファミリーサスペンス。最終回では、絶体絶命の状況に陥った早瀬（鈴木亮平）と夏海（戸田恵梨香）が仲間の助けを受けながら事件を解決へと導く展開が描かれた。裏切りや陰謀が交錯する中で真相が明らかとなり、数年後の再会が感動を呼ぶ結末となった。
【写真】最終回にサプライズ登場！ネットが驚いた”新キャスト”
共演の戸田恵梨香、永瀬廉とともに見どころを語り、完結への自信をのぞかせた鈴木は、「一つ言えるのは、『続きは映画で』とかないです。『シーズン2へ続く』とかもないです。ちゃんと終わります」と断言した。
本作は、妻殺しの罪を着せられた主人公が顔を変えて真相を追うエクストリーム・ファミリーサスペンス。最終回では、絶体絶命の状況に陥った早瀬（鈴木亮平）と夏海（戸田恵梨香）が仲間の助けを受けながら事件を解決へと導く展開が描かれた。裏切りや陰謀が交錯する中で真相が明らかとなり、数年後の再会が感動を呼ぶ結末となった。