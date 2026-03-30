お笑いコンビ、南海キャンディーズの山里亮太がMCを務める日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に30日、出演。東京・池袋の「ポケモンセンターメガトウキョー」でアルバイト店員の女性を元交際相手でストーカー規制法違反容疑で逮捕されていた男が刃物で殺害した事件について「被害者を完全に、安全に守る仕組み、作り直す時」と、被害者保護対策の強化を呼びかけた。

被害者は25年12月に警視庁につきまとい被害の相談を行い、容疑者の男（死亡）が被害者宅近くにいたため、警視庁がストーカー規制法違反容疑で逮捕。その後、26年1月に、当時ナイフも持っていたため銃刀法違反容疑でも追送検し、盗撮容疑でも再逮捕し、さらに1月末にストーカー規制法に基づく禁止命令も出していた。その後も、警視庁は被害者と電話などで計9回接触し、異常の有無を確認していたが、3月26日の事件発生は防げなかった。

山里は「亡くなられた方に本当に心よりの冥福をお祈り申し上げます」と語った。その上で「自分で出来る限りのことをすべてやっている状態でこうなるってことは、自分で防衛することは限界があるってことなので。ストーカー行為っていうのは、初期の段階から軽く見るんじゃなくて、厳しく介入して被害者を完全に安全に守る仕組みを作り直さなきゃいけない時なんだと思います」と、被害者保護の強化の必要性を訴えた。

山里は「少しでもストーカーされてるって感じたら、大げさかなと思わず、記録とかをしっかり残して、1人で抱え込まずに、警察に相談する。徹底した方がいいと思います」と語った。