ベビーグッズを買おうとすると嫌がる旦那さんもいるようです……。もはや経済DVというレベルも。今回は、そんな旦那さんを撃退した人のエピソードをご紹介します。

哺乳瓶は一本のみ

「子どもができ、ベビー用品を買おうとしたのですが、夫に言ったら『そんなもの必要ない』と言われてしまいました。『ベビーベッドなんて邪魔になるだけ。バスタオル重ねて床に敷けば？』『哺乳瓶は一本で十分。中古をフリマサイトで探せ』などなど、私の要望はすべて却下。私の貯金で買うと言っても、新品を買うことすら許してもらえませんでした……。

ある日、夫の友人夫婦がうちに出産祝いをしに来てくれたのですが、そこで『哺乳瓶一本しかなくて、すぐ洗わないといけないから大変で……』『ベビーカーも買っちゃダメって言われて』などなど、夫の経済DVの実態を暴露。友人夫婦はドン引きしていました。

夫は『そんなの冗談で言っただけ』と言い訳していたので、『じゃあ買ってもいいんだよね？』と、その場でネットで欲しいものをすべて生活費で購入しました。

ケチな人に限って体裁を気にするんですよね。そんな風に、夫の周りの人たちに暴露する方法で対抗してきたけれど、面倒だしもう離婚かなって考えています……」（体験者：20代女性・会社員／回答時期：2026年2月）

▽ 子どもに必要なものすらケチるなんて、父親としてどうなのでしょう……。ベビーグッズがない分、奥さんに負担があるでしょうし。ケチすぎる旦那さんとの生活はしなくていい苦労ばかりです……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。