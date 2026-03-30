ナイガイ<8013.T>がしっかり。きょう、リカバリーウェア「整Ｈｅａｌｉｎｇ ｗｅａｒ」が、日本フェムテック協会の「Ｆｅｍｔｅｃｈ Ｂｒａｎｄ（フェムテック銘柄）Ｐｒｏｊｅｃｔ」でフェムテック銘柄に認定されたと発表しており、好材料視されている。



「Ｆｅｍｔｅｃｈ Ｂｒａｎｄ Ｐｒｏｊｅｃｔ」は、女性が手に取りやすく、使いやすい設計になっているか、継続的に利用できるか、課題へのアプローチが適切かといった協会独自の「フェムテック項目」に加え、企業やブランドの姿勢・理念・世界観などを確認する「一般項目」に基づき評価・認証されるもの。同社にとっては前年の「ふくらはぎ＆アーム２ＷＡＹ サポーター」に続く２年連続の認定となる。



出所：MINKABU PRESS