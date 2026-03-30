「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の３０日午前１１時現在で、テクセンドフォトマスク<429A.T>が「買い予想数上昇」で５位となっている。



この日の東京株式市場でテクセンドは３日続落。同社は前週末２７日取引終了後、２６年３月期連結業績予想について売上高を１２５２億９１００万円から１２９２億円（前期比９．５％増）へ、純利益を１８８億７８００万円から２３３億円（同２．３倍）へ上方修正すると発表した。先端品を中心に受注が堅調なほか、デリバティブ評価益が想定以上に見込まれるという。配当予想も５４円３９銭から５６円（前期無配）に増額した。これが好感され、買い予想数が増加したようだ。なお、週明けきょうの同社株は全体波乱相場にツレ安する格好で軟調な値動きを余儀なくされている。



出所：MINKABU PRESS