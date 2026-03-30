・イーレックスがＳ高人気、ＧＸ―ＥＴＳの本格稼働控えエネルギー関連の伏兵として頭角現す

・レノバ急伸、今期純利益を大幅上方修正

・ヘリオスが続伸、「再生・細胞医療・遺伝子治療製造設備投資支援事業費補助金」交付が正式決定

・野村原油など原油ＥＴＦが高い、ＷＴＩ価格は時間外で一時１０３ドル台に上昇

・太平発や片倉コープが大幅高、中東紛争収束見通せず肥料関連株への物色が続く

・エブレンは波乱相場のなか異色の上昇パフォーマンス、防衛関連案件の増勢で新境地開拓

・ＡＭＩが大幅反発、２６年３月期最終利益予想と配当予想を上方修正し自社株買いも発表

・ＷＴＯＫＹＯに物色人気集中、ＳＢＩと資本・業務提携

・アドテスト、ディスコなど半導体製造装置関連が軒並みウリ気配、米半導体株安に追随



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出所：MINKABU PRESS