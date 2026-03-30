Netflixオリジナルドラマ『ONE PIECE』が速い。尾田栄一郎による原作漫画に追いついてみせるようなスピード感で、物語に描かれる世界や出てくるキャラクターたちを見せ、近づきつつある原作の完結へと意識を向けさせる。30年に及ぶ連載の中で尾田が見せたかった世界、伝えたかったメッセージがドラマ版には凝縮されている。3月10日からNetflixで配信が始まったドラマ版『ONE PIECE』のシーズン2で登場したキャラたちや繰り出されたエピソードが、漫画やアニメで『ONE PIECE』に触れてきたファンたちを驚かせた。

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いきなり登場して強さだけでなく妖艶さと冷酷さを見せるミス・オールサンデー。牢獄で子供がいることをガープに打ち明けるゴールド・ロジャー。ローグタウンでルフィたちに絡むまだチンピラだった時代のバルトロメオ。数十話どころか数百話を経てようやく出てくるキャラや明かされるエピソードが、ルフィたち麦わらの一味が「偉大なる航路（グランドライン）」に出るか出ないかといったところで繰り出される。

この中で意外性ならバルトロメオの早すぎる登場が一番だろう。ルフィたちがグランドラインを超え、新世界に入り、王下七武海のひとりだったドンキホーテ・ドフラミンゴが仕切る国「ドレスローザ」でようやく登場する。悪魔の実の「メラメラの実」を狙ってコロシアムで戦う闘士たちのひとりとして凶悪な顔立ちを見せつつ、アニメ版では森久保祥太郎が演じる方言交じりのセリフもあって、主要キャラなのかただのやられ役なのか分からない雰囲気を漂わせていた。

「ドレスローザ編」ではそのバルトロメオが、実はルフィがローグタウンにあるロジャーが処刑された場所で見せた一種の奇跡に感動し、追いつきたいと海賊になったことが明かされる。そうした過去が、ドラマではシーズン2の第1話で早々に描かれてしまったから、先の展開を知っているファンは驚いただろう。

もしもドラマが途中で打ち切られたら、バルトロメオが出ていたことは伏線にも何にもならない。順調にシリーズが続き、その時点でいきなり登場させても、漫画やアニメと同じ展開だからと誰も気にしない。それをあえて先に出してきたところに、はるか先までドラマ化したい作り手の意識がうかがええる。同時に、ルフィの生きざまによって影響を受けた人物を出しておくことで、ただの駆け出しではない主人公感をルフィに与えることができる。

ただのファンサービスではない。早い段階でのキャラクターの登場にはいろいろと狙った効果があるのかもしれない。バルトロメオの登場にはそう思わせるところが確実にある。

願うなら、ドラマが本来バルトロメオが登場する「ドレスローザ編」までしっかりと描かれていってほしいものだが、そこに至る過程が実に壮大で膨大だ。シーズン2の終わりでようやくたどりついた「アラバスタ王国編」の先に待つ数々の冒険の先で、「マリンフォード頂上戦争編」というシリーズでも屈指の大激闘が描かれる。それも超えていかなくてはならない。

この「マリンフォード頂上戦争編」の存在もまた、シーズン2で間接的に仄めかされていて、そこまで描いてくれるのかもしれないという期待を誘う。シーズン2に登場した、ロジャーがガープに自分の子供を面倒みてくれと頼むシーンこそが、漫画やアニメの「マリンフォード頂上戦争編」で描かれるものなのだ。

このシーンも、ドラマのシーズン2に挟み込まれる必然性はない。ドラマしか見ていない人には、ルフィがロジャーの子なのかと思わせかねないところもある。ただし、直後にルフィをスモーカーから救うドラゴンが登場し、ワケあり感を醸し出すからそこは安心だが、それなら、ガープが託した子とはいった誰なのかといった点が浮かんでくる。

それが、シーズン3での登場が予告されれているルフィの兄、ポートガス・D・エースの存在へと響いていく。漫画やアニメでその展開を知っている人にとって、「待ってました」といった感慨がより強く表れるエースの登場前に、明かしておいた意味も分かるだろう。すでに描かれていることを先取りして情報として散りばめ、ファンを喜ばせたい作り手側の意図があってのスピーディな描写なのかもしれない。

同時に、エースというキャラを改めて『ONE PIECE』という物語の核に近づける意味もあったのかもしれない。その出自が仄めかされることで、弟の面倒見が良く、所属している白ヒゲ海賊団の船長、エドワード・ニューゲートを心から慕っている陽気な海賊といったポジションから一段上がった存在となって、物語に影響を与え続ける。そして、マリンフォードでの"あの場面”を迎えた時、深まっていた思い入れが一気に爆発する。そんな効果を狙ったのだとしたら、絶対にそこまで作ってやるという意思は相当に硬そう。あとは期待して待ち続けるしかない。

ミス・オールサンデーのシーズン2冒頭からの登場は、ミステリアスな彼女をより多く見せることになる。それにより、すでにその正体も含めて知っている旧来からのファンを楽しませると共に、ドラマから入ってきた人も引き付けようとしたのかもしれない。

漫画やアニメでは、バロックワークスに支配されていたウイスキーピークから出航しようとするゴーイングメリー号に突然現れ、悪魔の実の能力を見せつける。ドラマではルフィたちがローグタウンに着くより先に登場して海兵たちを全滅させる。その登場シーンの美しさは、シーズン2を通しても屈指だ。

それだけの持ち上げぶりでミス・オールサンデーに強烈な存在感を与えたことが、後々にその目的が明らかにされ、正体も分かり、そして、麦わらの一味との長い長い付き合いへと繋がっていく物語の中で意味を持ってくるだろう。ただの悪役ではないということを、早めに見せておくのはバルトロメオとも共通だ。そうした意図は、もしかしたら道化のバギーにも込められているのかもしれない。

ローグタウンでルフィと再会したバギーは、漫画やアニメではロジャーを処刑した台の上に上がったルフィを押さえつけ、首を斬ろうとして失敗する。ドラマでは、そこに至る過程でルフィの愚かさを蕩々と説き、海賊王になりたいと訴えるルフィを「分かっちゃいねえな、海賊王になるってことがなにひとつ。お前はなれねえ」と否定し、首を斬ろうとする。

捕まえたルフィにバギーは言う。「この世で一番強えのは、武器でも悪魔の実でもまして夢でもねえ、強えのは物語だ」。そして終わりを宣言したはずのルフィの物語が、死んだと覚悟しながら笑ってみせた後にしっかりと続いて進み始めた。これこそが、『ONE PIECE』という物語をしっかりと先まで繋げてみせようとする作り手側の思いの表れなのかもしれない。

ドラマのシーズン2が始まる直前、原作者の尾田が『ONE PIECE』の正体やルフィの存在についての何かを紙に書き、651メートルの海の底に沈める映像が配信された。そこに行けばすべてが分かる真実という“お宝”が明かされる時、ルフィたちは“ひと繋ぎの大秘宝”というとてつもないお宝を手に入れる。それは同時に、すべてのファンが『ONE PIECE』という至宝を手に入れる瞬間でもあるのだ。（文＝タニグチリウイチ）