３０日午前の債券市場で、先物中心限月６月限は急反発。朝安後に切り返す展開となった。



日銀が２６日に需給ギャップの再推計を公表したことを受け、円債市場では４月会合での利上げシナリオが台頭。前週末２７日に先物は大幅安となったが、３０日も寄り付き直後は売られる展開だった。日銀は２７日、自然利子率に関するリポートを企画局が公表。このなかで、金融緩和の度合いを評価するにあたっては「実質金利と自然利子率の関係だけでなく、経済・物価・金融情勢を丁寧に点検しながら、総合的に判断していく必要がある」としており、市場と対話する上で日銀が新たな姿勢を示したことをサプライズ視する向きもあるようだ。



更に日銀は３０日午前、１８～１９日に開催した金融政策決定会合の主な意見を公表した。市場では利上げに前向きなタカ派的な意見が目立つとの受け止めもあって、円債相場には重荷となったようだ。もっとも、朝方の売り一巡後に先物はプラスに転じた。超長期債は売られる一方で、中期債に対しては買い向かう動きもあって、長期債価格に上昇圧力（金利に低下圧力）を掛け、長期債に連動する債券先物価格を押し上げた。



先物９月限は前営業日比３２銭高の１３０円３８銭で午前を終えた。新発１０年債利回り（長期金利）は一時２．３９０％に上昇。およそ２７年ぶりの高水準をつけた。その後は低下し、足もとでは２．３６０％で推移している。



出所：MINKABU PRESS