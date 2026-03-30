ＥＴＳグループ <253A> [東証Ｓ] が3月30日昼(11:30)に業績修正を発表。26年9月期第2四半期累計(25年10月-26年3月)の連結経常利益を従来予想の3.5億円→5.5億円(前年同期は3.7億円)に57.5％上方修正し、一転して50.3％増益見通しとなった。

なお、通期の経常利益は従来予想の7.4億円(前期は6.9億円)を据え置いた。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当第2四半期連結累計期間につきましては、電気工事業セグメントにおいて、設備事業の売上・利益の悪化が見られる一方で、電力事業の工事進捗が順調であることに加え、一部工事におけるコスト低減による採算の改善が見られました。更に、不動産関連事業セグメントにおいても、売上および利益が順調に推移いたしました。これらにより、売上高につきましては若干の下方修正となるものの、営業利益、経常利益および親会社株主に帰属する四半期純利益につきましては予想を大きく上回る見通しであります。 なお、通期の業績予想につきましては、工期遅れ等の事象に対して、下半期における動向等を改めて精査中であることから、現時点では据え置きますが、今後、予想数値を修正する必要が生じた場合には速やかにお知らせいたします。※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 上記の業績予想に関する記述は、当社が現在入手可能な情報及び合理的と判断する一定の前提に基づいており、リスクや不確定要素等の要因が含まれております。実際の業績等は様々な要因により、これら業績予想とは異なる結果となる可能性があります。

