30日前引けの日経平均株価は3日続落。前週末比2436.94円（-4.57％）安の5万936.13円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は36、値下がりは1530、変わらずは5と、値下がり銘柄の割合が90％を超える全面安商状だった。



日経平均構成銘柄の値上がりは4銘柄にとどまり、220銘柄が下落。マイナス寄与度トップはアドテスト <6857>で、1銘柄で日経平均を431.86円押し下げ。以下、ＳＢＧ <9984>が292.01円、東エレク <8035>が178.49円、ファストリ <9983>が99.47円、フジクラ <5803>が75.01円と並んだ。



プラス寄与トップは中外薬 <4519>で、日経平均を5.52円押し上げ。日揮ＨＤ <1963>が2.34円、ＪＴ <2914>が0.84円、東ガス <9531>が0.27円で続いた。



業種別では33業種すべてが値下がり。下落率1位は非鉄金属で、以下、機械、ガラス・土石、輸送用機器、電気機器、証券・商品が並んだ。



株探ニュース

