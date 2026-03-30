30日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数50、値下がり銘柄数533と、値下がりが優勢だった。



個別ではアミタホールディングス<2195>がストップ高。シンカ<149A>、セイワホールディングス<523A>は昨年来高値を更新。リファインバースグループ<7375>、アドバンスト・メディア<3773>、イーディーピー<7794>、パワーエックス<485A>、ファンデリー<3137>は値上がり率上位に買われた。



一方、シンカ<149A>、ビーマップ<4316>がストップ安。ダイブ<151A>、コージンバイオ<177A>、インテグループ<192A>、Ｓｃｈｏｏ<264A>、ＬＯＩＶＥ<352A>など37銘柄は昨年来安値を更新。コラボス<3908>、ステラファーマ<4888>、サインド<4256>、リンクバル<6046>、ジャパン・ティッシュエンジニアリング<7774>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース

