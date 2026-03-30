　30日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　130845　　　32.3　　　 43460
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 32306　　　42.8　　　　5287
３. <1360> 日経ベア２　　　 21264　　 107.6　　　 130.0
４. <1321> 野村日経平均　　 17061　　　30.8　　　 53440
５. <1458> 楽天Ｗブル　　　 11614　　　45.4　　　 51650
６. <1579> 日経ブル２　　　 11580　　 121.8　　　 477.2
７. <1540> 純金信託　　　　　8549　　　23.4　　　 21485
８. <1671> ＷＴＩ原油　　　　7166　　　92.4　　　　5348
９. <1329> ｉＳ日経　　　　　6075　　　62.8　　　　5302
10. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　4250　　 493.6　　　 361.8
11. <1459> 楽天Ｗベア　　　　3351　　 149.0　　　　 213
12. <1568> ＴＰＸブル　　　　3325　　　 3.1　　　 749.3
13. <1542> 純銀信託　　　　　2852　　　19.2　　　 31250
14. <1320> ｉＦ日経年１　　　2561　　　83.3　　　 53140
15. <2038> 原油先Ｗブル　　　1914　　　19.1　　　　2990
16. <2870> ｉＦナ百Ｗベ　　　1779　　　44.6　　　 12890
17. <1489> 日経高配５０　　　1735　　 120.7　　　　3108
18. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　1698　　 288.6　　　 66680
19. <1356> ＴＰＸベア２　　　1657　　　93.1　　　 152.1
20. <1358> 上場日経２倍　　　1648　　 169.7　　　 82800
21. <2644> ＧＸ半導日株　　　1528　　 -50.1　　　　2929
22. <1330> 上場日経平均　　　1487　　 105.4　　　 53370
23. <1346> ＭＸ２２５　　　　1330　　　52.2　　　 53010
24. <1615> 野村東証銀行　　　1304　　　76.9　　　 571.4
25. <2036> 金先物Ｗブル　　　1259　　　23.4　　　179900
26. <1306> 野村東証指数　　　1250　　 -66.1　　　 372.3
27. <1655> ｉＳ米国株　　　　1246　　　75.2　　　 730.0
28. <314A> ｉＳゴールド　　　1233　　　10.7　　　 338.9
29. <1328> 野村金連動　　　　1202　　 184.2　　　 16950
30. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　1082　　 -17.4　　　2029.5
31. <1473> Ｏｎｅトピ　　　　1037　　5357.9　　　　3601
32. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　 944　　　80.2　　　 821.9
33. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 907　　 208.5　　　 47410
34. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　 868　　 -39.1　　　 65720
35. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 855　　 231.4　　　　1969
36. <2641> ＧＸリー日株　　　 846　　1242.9　　　　4120
37. <2525> 農中日経平均　　　 776　　1551.1　　　 51590
38. <2564> ＧＸ高配日株　　　 749　　3304.5　　　　3484
39. <513A> ＧＸ防衛日株　　　 742　　　71.0　　　　 844
40. <1571> 日経インバ　　　　 701　　　 0.3　　　　 400
41. <2559> ＭＸ全世界株　　　 678　　　-4.9　　　 25235
42. <2638> ＧＸロボ日株　　　 673　　2959.1　　　　2195
43. <1545> 野村ナスＨ無　　　 666　　　-7.0　　　 37180
44. <1369> Ｏｎｅ２２５　　　 647　　 729.5　　　 51500
45. <1308> 上場東証指数　　　 634　　　64.7　　　　3665
46. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 627　　　83.3　　　 29185
47. <1699> 野村原油　　　　　 587　　　-0.8　　　 630.8
48. <200A> 野村日半導　　　　 548　　 -16.6　　　　2863
49. <521A> ｉＦＦＮＧ金　　　 545　　 230.3　　　　1568
50. <1476> ｉＳＪリート　　　 529　　　49.4　　　　1945
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)


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