ETF売買代金ランキング＝30日前引け
30日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 130845 32.3 43460
２. <1357> 日経Ｄインバ 32306 42.8 5287
３. <1360> 日経ベア２ 21264 107.6 130.0
４. <1321> 野村日経平均 17061 30.8 53440
５. <1458> 楽天Ｗブル 11614 45.4 51650
６. <1579> 日経ブル２ 11580 121.8 477.2
７. <1540> 純金信託 8549 23.4 21485
８. <1671> ＷＴＩ原油 7166 92.4 5348
９. <1329> ｉＳ日経 6075 62.8 5302
10. <1475> ｉＳＴＰＸ 4250 493.6 361.8
11. <1459> 楽天Ｗベア 3351 149.0 213
12. <1568> ＴＰＸブル 3325 3.1 749.3
13. <1542> 純銀信託 2852 19.2 31250
14. <1320> ｉＦ日経年１ 2561 83.3 53140
15. <2038> 原油先Ｗブル 1914 19.1 2990
16. <2870> ｉＦナ百Ｗベ 1779 44.6 12890
17. <1489> 日経高配５０ 1735 120.7 3108
18. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1698 288.6 66680
19. <1356> ＴＰＸベア２ 1657 93.1 152.1
20. <1358> 上場日経２倍 1648 169.7 82800
21. <2644> ＧＸ半導日株 1528 -50.1 2929
22. <1330> 上場日経平均 1487 105.4 53370
23. <1346> ＭＸ２２５ 1330 52.2 53010
24. <1615> 野村東証銀行 1304 76.9 571.4
25. <2036> 金先物Ｗブル 1259 23.4 179900
26. <1306> 野村東証指数 1250 -66.1 372.3
27. <1655> ｉＳ米国株 1246 75.2 730.0
28. <314A> ｉＳゴールド 1233 10.7 338.9
29. <1328> 野村金連動 1202 184.2 16950
30. <1343> 野村ＲＥＩＴ 1082 -17.4 2029.5
31. <1473> Ｏｎｅトピ 1037 5357.9 3601
32. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 944 80.2 821.9
33. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 907 208.5 47410
34. <1326> ＳＰＤＲ 868 -39.1 65720
35. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 855 231.4 1969
36. <2641> ＧＸリー日株 846 1242.9 4120
37. <2525> 農中日経平均 776 1551.1 51590
38. <2564> ＧＸ高配日株 749 3304.5 3484
39. <513A> ＧＸ防衛日株 742 71.0 844
40. <1571> 日経インバ 701 0.3 400
41. <2559> ＭＸ全世界株 678 -4.9 25235
42. <2638> ＧＸロボ日株 673 2959.1 2195
43. <1545> 野村ナスＨ無 666 -7.0 37180
44. <1369> Ｏｎｅ２２５ 647 729.5 51500
45. <1308> 上場東証指数 634 64.7 3665
46. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 627 83.3 29185
47. <1699> 野村原油 587 -0.8 630.8
48. <200A> 野村日半導 548 -16.6 2863
49. <521A> ｉＦＦＮＧ金 545 230.3 1568
50. <1476> ｉＳＪリート 529 49.4 1945
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 130845 32.3 43460
２. <1357> 日経Ｄインバ 32306 42.8 5287
３. <1360> 日経ベア２ 21264 107.6 130.0
４. <1321> 野村日経平均 17061 30.8 53440
５. <1458> 楽天Ｗブル 11614 45.4 51650
６. <1579> 日経ブル２ 11580 121.8 477.2
７. <1540> 純金信託 8549 23.4 21485
８. <1671> ＷＴＩ原油 7166 92.4 5348
９. <1329> ｉＳ日経 6075 62.8 5302
10. <1475> ｉＳＴＰＸ 4250 493.6 361.8
11. <1459> 楽天Ｗベア 3351 149.0 213
12. <1568> ＴＰＸブル 3325 3.1 749.3
13. <1542> 純銀信託 2852 19.2 31250
14. <1320> ｉＦ日経年１ 2561 83.3 53140
15. <2038> 原油先Ｗブル 1914 19.1 2990
16. <2870> ｉＦナ百Ｗベ 1779 44.6 12890
17. <1489> 日経高配５０ 1735 120.7 3108
18. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1698 288.6 66680
19. <1356> ＴＰＸベア２ 1657 93.1 152.1
20. <1358> 上場日経２倍 1648 169.7 82800
21. <2644> ＧＸ半導日株 1528 -50.1 2929
22. <1330> 上場日経平均 1487 105.4 53370
23. <1346> ＭＸ２２５ 1330 52.2 53010
24. <1615> 野村東証銀行 1304 76.9 571.4
25. <2036> 金先物Ｗブル 1259 23.4 179900
26. <1306> 野村東証指数 1250 -66.1 372.3
27. <1655> ｉＳ米国株 1246 75.2 730.0
28. <314A> ｉＳゴールド 1233 10.7 338.9
29. <1328> 野村金連動 1202 184.2 16950
30. <1343> 野村ＲＥＩＴ 1082 -17.4 2029.5
31. <1473> Ｏｎｅトピ 1037 5357.9 3601
32. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 944 80.2 821.9
33. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 907 208.5 47410
34. <1326> ＳＰＤＲ 868 -39.1 65720
35. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 855 231.4 1969
36. <2641> ＧＸリー日株 846 1242.9 4120
37. <2525> 農中日経平均 776 1551.1 51590
38. <2564> ＧＸ高配日株 749 3304.5 3484
39. <513A> ＧＸ防衛日株 742 71.0 844
40. <1571> 日経インバ 701 0.3 400
41. <2559> ＭＸ全世界株 678 -4.9 25235
42. <2638> ＧＸロボ日株 673 2959.1 2195
43. <1545> 野村ナスＨ無 666 -7.0 37180
44. <1369> Ｏｎｅ２２５ 647 729.5 51500
45. <1308> 上場東証指数 634 64.7 3665
46. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 627 83.3 29185
47. <1699> 野村原油 587 -0.8 630.8
48. <200A> 野村日半導 548 -16.6 2863
49. <521A> ｉＦＦＮＧ金 545 230.3 1568
50. <1476> ｉＳＪリート 529 49.4 1945
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
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