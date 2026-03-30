物価高騰対策として大阪市は、市内の対象店舗のみで利用できる30%のプレミアムがついた商品券を発行します。市はきょう、申し込みの受付を4月22日からはじめると発表しました。

大阪市によりますと、商品券は1口1万円を購入すれば1万3000円分の買い物や食事ができ、スマートフォンアプリや二次元コード付きの紙で決済できる商品券です。

申し込み方法は、公式HPか専用はがきで4月22日から5月17日まで。買えるのは申込時点で大阪市内に住所を有する人で、1人4口まで。4万円買うと1.2万円のプレミアムがつくことになります。

前回は440万口に対して約500万口の応募があったことから抽選となり、今回は620万口を用意していますが、多い場合は抽選になるとみられます。

使用期間は6月29日から来年1月15日までだということです。

いっぽう大阪府が行っている「子ども・大学生等への食費支援事業」いわゆる「お米クーポン」は、3月26日から申請が始まっています（6月25日まで）。

今回は7000円から1万円になり、18歳以下の子どもと、19歳～22歳の大学生等に、米や食料品を給付するものとなっています。

申請に条件があり、また堺市と泉佐野市、門真市では、市独自の支援もあるため、それぞれのお住まいの地域やお子さんの状況について詳細を確認してください。