97歳も熱唱、60歳以上が輝く「還暦スター誕生」開催 歌・ダンス・肉体美で会場沸かす
ゴールドジムによるボディコンテスト「マッスルゲート」の特別イベント「還暦スター誕生！」が28日、神奈川・カルッツかわさきで開催された。この「還暦スター誕生！」は60歳以上のエントリーが歌やダンス、ボディコンテストなどに参加する、エンタテインメント性の高いイベント。昨年5月に第1回が開催され、今年で第2回となる。
【写真】60歳以上とは思えない…圧巻の美脚＆筋肉美を披露した出場者たち
「ダンス部門」では3チームが出場し、それぞれチアダンス、フラダンス、ベリーダンスを披露。ファンベールを使ってベリーダンスを踊ったチーム「Azaria(アザリア)」の演技では、途中、音響トラブルで音楽が止まってしまうハプニングも。しかしメンバー自らアカペラで曲を歌い続け、最後までパフォーマンスをやり遂げた。その賢明な姿に、観客から大きな拍手が贈られた。
次に「歌の採点部門」では7組がステージで熱唱。トップバッターを務めた飯島嘉藏さんは昨年から２年連続の出場となり、出場者中最年長の御年97歳。
やや高めの声で「ふるさと山河」(福田こうへい)を堂々と歌い上げ、司会者も「去年より声が出てましたよ」と舌を巻いた。また齊藤健司さんは「ultra soul」(B’z)をワイルドに歌いながら客席をあおり、たかなつとむさんは「抱きしめてTONIGHT」(田原俊彦)でトシちゃんばり(?)のアクションを見せる。３人組のフォエバーキャンディーズは「年下の男の子」(キャンディーズ)を振付完コピで歌うなど、それぞれ個性あふれるパフォーマンスで会場を盛り上げた。
採点の結果、「for you」(高橋真梨子)を歌った伊藤薫さんが1位、「いのちの歌」(竹内まりや)を歌った山口香代子さんが2位、「フレンズ」(レベッカ)を歌った渡辺和子さんが3位に入賞。
ストレートに歌い上げた”正統派”の女性3名が上位を独占する形になった。プレゼンターは株式会社oricon ME 柏崎祐樹代表取締役社長が務めた。
さらに「ボディコンテスト」では、「ドリームモデル」「ウーマンズレギンス」「メンズタンクトップ」の３種目で60歳以上のエントリーが出場し、規定ポーズのパフォーマンスを披露。審査の結果、「ドリームモデル」では岡本由美子さん、「ウーマンズレギンス」では高井綾子さん、「メンズタンクトップ」では柴垣俊徳さんがそれぞれ１位に選ばれた。柴垣さんは昨年の「メンズタンクトップ」で２位入賞。「減量１ヵ月でのチャレンジを楽しみたい」と話していたが、今回見事１位に輝き、喜びの笑顔を見せた。また今回設けられた「特別賞」には岡本さんが選ばれ、ルネッサンス ホノルル ホテル＆スパよりハワイオーシャンビュー３泊ペア宿泊券が贈られた。
高齢化社会における健康で前向きな生き方を応援し、参加者だけでなく、多くの人に希望や刺激を与えることを目指して開催された「還暦スター誕生」。この日の参加者にとっても、自身の可能性を広げ、同じ目標を持つ仲間と出会う貴重な機会となったようだ。
【写真】60歳以上とは思えない…圧巻の美脚＆筋肉美を披露した出場者たち
「ダンス部門」では3チームが出場し、それぞれチアダンス、フラダンス、ベリーダンスを披露。ファンベールを使ってベリーダンスを踊ったチーム「Azaria(アザリア)」の演技では、途中、音響トラブルで音楽が止まってしまうハプニングも。しかしメンバー自らアカペラで曲を歌い続け、最後までパフォーマンスをやり遂げた。その賢明な姿に、観客から大きな拍手が贈られた。
やや高めの声で「ふるさと山河」(福田こうへい)を堂々と歌い上げ、司会者も「去年より声が出てましたよ」と舌を巻いた。また齊藤健司さんは「ultra soul」(B’z)をワイルドに歌いながら客席をあおり、たかなつとむさんは「抱きしめてTONIGHT」(田原俊彦)でトシちゃんばり(?)のアクションを見せる。３人組のフォエバーキャンディーズは「年下の男の子」(キャンディーズ)を振付完コピで歌うなど、それぞれ個性あふれるパフォーマンスで会場を盛り上げた。
採点の結果、「for you」(高橋真梨子)を歌った伊藤薫さんが1位、「いのちの歌」(竹内まりや)を歌った山口香代子さんが2位、「フレンズ」(レベッカ)を歌った渡辺和子さんが3位に入賞。
ストレートに歌い上げた”正統派”の女性3名が上位を独占する形になった。プレゼンターは株式会社oricon ME 柏崎祐樹代表取締役社長が務めた。
さらに「ボディコンテスト」では、「ドリームモデル」「ウーマンズレギンス」「メンズタンクトップ」の３種目で60歳以上のエントリーが出場し、規定ポーズのパフォーマンスを披露。審査の結果、「ドリームモデル」では岡本由美子さん、「ウーマンズレギンス」では高井綾子さん、「メンズタンクトップ」では柴垣俊徳さんがそれぞれ１位に選ばれた。柴垣さんは昨年の「メンズタンクトップ」で２位入賞。「減量１ヵ月でのチャレンジを楽しみたい」と話していたが、今回見事１位に輝き、喜びの笑顔を見せた。また今回設けられた「特別賞」には岡本さんが選ばれ、ルネッサンス ホノルル ホテル＆スパよりハワイオーシャンビュー３泊ペア宿泊券が贈られた。
高齢化社会における健康で前向きな生き方を応援し、参加者だけでなく、多くの人に希望や刺激を与えることを目指して開催された「還暦スター誕生」。この日の参加者にとっても、自身の可能性を広げ、同じ目標を持つ仲間と出会う貴重な機会となったようだ。