今田美桜、イベントで全力絶叫 目黒蓮が気遣う「喉のケアだけしっかりしてください」
俳優の今田美桜が30日、都内で行われた『キリンビール 晴れ風』のブランド初フルリニューアル「キリンビール 晴れ風『新しくなる』発表会」に参加した。
【写真】爽やか…カナダから登場した目黒蓮＆今田美桜ら
イベントには今田のほか、内村光良、天海祐希が登壇し、『SHOGUN 将軍』の撮影でカナダに滞在中の9人組グループ・Snow Manの目黒蓮が中継で参加した。「僕がデカすぎて気まずい感じがちょっとあるんですが」と苦笑いしながら登場した目黒だが、内村らと笑顔で手を振り合い、乾杯もしていた。
イベントでは、リニューアルした『晴れ風』をお題にそって表現することに。天海は「ポーズで」、内村は「ミュージカル風に」、目黒は「全身を使って」表現した。むちゃぶりに今田は「怖いですね」とおびえながらも、選んだお題は「叫んでください」という内容だった。
漫才で使うサンパチマイクが運び込まれ、「これが来ることによって、よりハードルが上がりますね…」とぽつり。それでもチャレンジが始まると「なんでスゴいんだ〜！」と絶叫。内村も「素晴らしい！」と絶賛し、天海は「かわいい！」とにっこり。目黒から「喉のケアだけしっかりしてください」と気遣われ、今田は「ありがとうございます」と感謝していた。
【写真】爽やか…カナダから登場した目黒蓮＆今田美桜ら
イベントには今田のほか、内村光良、天海祐希が登壇し、『SHOGUN 将軍』の撮影でカナダに滞在中の9人組グループ・Snow Manの目黒蓮が中継で参加した。「僕がデカすぎて気まずい感じがちょっとあるんですが」と苦笑いしながら登場した目黒だが、内村らと笑顔で手を振り合い、乾杯もしていた。
漫才で使うサンパチマイクが運び込まれ、「これが来ることによって、よりハードルが上がりますね…」とぽつり。それでもチャレンジが始まると「なんでスゴいんだ〜！」と絶叫。内村も「素晴らしい！」と絶賛し、天海は「かわいい！」とにっこり。目黒から「喉のケアだけしっかりしてください」と気遣われ、今田は「ありがとうございます」と感謝していた。