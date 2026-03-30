『ドラクエ』生みの親・堀井雄二氏、横浜スタジアムで“贅沢”観戦ショット「うわー楽しそう」「コラボ待ったなし」
人気ゲームシリーズ『ドラゴンクエスト』の生みの親であるゲームデザイナー・堀井雄二氏が29日、自身のXを更新。横浜スタジアムで野球観戦を満喫する様子を披露した。
【写真】「うわー楽しそう」ハマスタの“特等席”で豪華BBQを満喫する堀井雄二氏
堀井氏は「誘われて、横浜スタジアム。BBQを食べながら野球を観戦するという体験をさせてもらいました。スタジアムの屋上に、こんな場所があったとは。残念ながら、ベイスターズは負けてしまいましたが」とつづり、見晴らしの良い“特等席”でバーベキューと野球観戦を楽しんでいる写真を複数枚アップした。
フォロワーからは「うわー楽しそう!!そして、堀井さんあいかわらず笑顔が少年すぎる♪」「うわー最高な席で最高なお食事ですねー!!そして、横ではプロ野球生観戦!!贅沢すぎますねぇ」「横浜優勝!!ドラクエとコラボしてほしいです!!」「これは天空の堀井雄二、ですね」「おお べいすた！ まけてしまうとは なにごとだ！」「ドラクエコラボ待ったなしじゃんアツい」などのコメントが寄せられている。
【写真】「うわー楽しそう」ハマスタの“特等席”で豪華BBQを満喫する堀井雄二氏
堀井氏は「誘われて、横浜スタジアム。BBQを食べながら野球を観戦するという体験をさせてもらいました。スタジアムの屋上に、こんな場所があったとは。残念ながら、ベイスターズは負けてしまいましたが」とつづり、見晴らしの良い“特等席”でバーベキューと野球観戦を楽しんでいる写真を複数枚アップした。