アヤックス冨安健洋の多才さとフィットネスへの期待

オランダ1部アヤックスに所属する日本代表DF冨安健洋は、負傷離脱中ながらも現地メディアでその能力を高く評価されている。

昨冬に加入した冨安は、伝統の一戦「デ・クラシケル」で負傷交代を余儀なくされたものの、それまでのパフォーマンスが大きな注目を集めた。オランダの移籍専門ポッドキャスト「Done Deal」は「これは絶対的なトッププレーヤーであり、あらゆる面で最高だ」と、26歳の日本人ディフェンダーを手放しで称賛している。

冨安は加入後、短い出場時間で着実に適応し、先発出場を掴むと即座に強烈なインパクトを残した。守備のマルチロールとしての才能をいかんなく発揮し、チームの守備陣において欠かせない存在になりつつあった。しかし、負傷による長期離脱の可能性が浮上したことで、今後の起用法やワールドカップへの影響について、現地では複雑な議論が巻き起こっているという。

同番組内では「非常に奇妙なことだが、冨安が当分の間、負傷したままでいることはアヤックスにとって利益になるかもしれない」と大胆な仮説が立てられた。その理由について「ワールドカップに行かなければ他クラブからの関心が抑えられ、アヤックスは彼と2年間の契約を結び、じっくりとフィットネスの向上に取り組めるからだ」と指摘。怪我が完治すれば「今後2年間、素晴らしい左サイドバック、右サイドバック、センターバック、あるいはアンカーを得ることになる」と伝えている。

冨安の多才さは、守備の全ポジションをハイレベルでこなせる点にある。現地メディアは「彼はあらゆる面においてトッププレーヤーだ」と綴り、そのポテンシャルの高さを改めて強調した。現在はリハビリが続く状況だが、クラブがその才能をどれほど高く評価しているかは明白だ。万全な状態でピッチに戻れば、アヤックスの守備を牽引する中心人物として、さらなる飛躍を遂げることは間違いないだろう。（FOOTBALL ZONE編集部）