ドイツメディアが日本代表の実力を強調「トゥヘルは警告を受けるべきだ

現地時間3月28日に行われた親善試合でスコットランド代表に1-0で勝利した日本代表が、欧州各国にとっての「天敵」として大きな注目を集めている。ドイツ人指揮官のトーマス・トゥヘル監督が率いるイングランド代表との対戦を前に、海外メディアは「トゥヘルは警告を受けるべきだ。日本は欧州の天敵である」と、現在の日本が持つ実力の高さを強調して伝えている。

日本は28日に行われた一戦でスコットランドを下したが、これは決して驚きではない。同メディアは「2019年以降、日本は欧州のチームに対して無敗を維持している」と指摘している。2023年にはドイツに4-1と大勝した結果を振り返り、「期待を低く保つための決まり文句のように聞こえるかもしれないが、日本の場合はそれが絶対的に真実だ」と評価している。

さらに2022年のカタール・ワールドカップでの快進撃にも言及。「ワールドカップではドイツやスペインなどを破った」と実績を紹介。準々決勝で敗れたクロアチア戦についても、90分間では1-1の引き分けであったことに触れ、「日本はPK戦で敗退しただけだった」と、通常の試合時間内では欧州の強豪に対しても一歩も引いていない事実を綴っている。

最後に同メディアは、日本の最後に喫した欧州勢への敗戦が、2018年のロシア・ワールドカップでのベルギー戦（2-3）まで遡ることに触れた。北中米ワールドカップ初戦のオランダ戦を見据え、「日本がそのときまでまだ無敗であるかどうか見守ろう」と言及。ロナルド・クーマン監督も「イングランドとの親善試合を間違いなく注意深く見守るだろう」と締めくくっている。（FOOTBALL ZONE編集部）