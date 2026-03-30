『風、薫る』初回に人気芸人登場 ネット驚き「誰かと思えば」「良い味出してる」 幼なじみの父親役
見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第1週「翼と刀」（第1回）が30日に放送され、主人公の幼なじみの父親役で人気芸人が登場すると、ネット上には「誰かと思えば」「栃木弁がよき」「良い味出してる」といった反響が寄せられた。
【写真】『風、薫る』初回フォトギャラリー
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
明治15年、栃木県那須地域の村で一ノ瀬りん（見上）は母の美津（水野美紀）、妹の安（早坂美海）、そして、元家老の父・信右衛門（北村一輝）とつましいながらも幸せな日々を送っていた。
ある日、幼なじみの虎太郎（小林虎之介）から思いもよらない知らせが寄せられる。一方、東京では、身寄りがない大家直美（上坂樹里）がマッチ工場で働きながら、なんとか日々の暮らしを立てていた…。
そんな第1回には、虎太郎の父親で元足軽の之宣役で栃木県出身のつぶやきシローが出演。元家老の信右衛門を前に恐縮しながら話す之宣の姿が描かれると、ネット上には「え？え？つぶやきシロー？？？w」「誰かと思えばつぶやきシローさんだ」「つぶやきシロー！！！久しぶりw」などの声や「ナチュラルな栃木弁がよき」「つぶやきシローさん自然w」「良い味出してる〜笑笑 方言も違和感ない」といった投稿が集まっていた。
※高石あかりの「高」は正確には「はしごだか」
【写真】『風、薫る』初回フォトギャラリー
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
ある日、幼なじみの虎太郎（小林虎之介）から思いもよらない知らせが寄せられる。一方、東京では、身寄りがない大家直美（上坂樹里）がマッチ工場で働きながら、なんとか日々の暮らしを立てていた…。
そんな第1回には、虎太郎の父親で元足軽の之宣役で栃木県出身のつぶやきシローが出演。元家老の信右衛門を前に恐縮しながら話す之宣の姿が描かれると、ネット上には「え？え？つぶやきシロー？？？w」「誰かと思えばつぶやきシローさんだ」「つぶやきシロー！！！久しぶりw」などの声や「ナチュラルな栃木弁がよき」「つぶやきシローさん自然w」「良い味出してる〜笑笑 方言も違和感ない」といった投稿が集まっていた。
※高石あかりの「高」は正確には「はしごだか」