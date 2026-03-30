元「モーニング娘。」メンバーでタレントの辻希美さんと俳優の杉浦太陽さんの長女、モデルの希空さん（18）が2026年3月22日に公式YouTubeチャンネルを更新。今ハマっているという、「チーズハットグ」（チーズドッグ）を作る様子を公開した。

父・杉浦太陽との「チーズハットグ」の思い出

希空さんは最近、「ミニストップ」のチーズハットグにハマっているという。チーズハットグとは、串に刺したモッツァレラチーズやソーセージを衣で包んで揚げた、韓国発祥の屋台料理だ。

チーズハットグは、小学生のときにもよく作っていたと語った希空さん。今回は、久々に手作りをするそうだ。さけるチーズとモッツァレラチーズの2種を用意し、調理を開始した。

慣れた様子で調理をしていく希空さん。キッチンスタジオにボウルがないという事件が発生すると、希空さんは鍋をボウルの代わりにして冷静に対処。「生地はかたすぎずやわらかすぎずがベスト」という。さらに希空さんは、チーズハットグの思い出を語った。

「小学5年生くらいのときに、レインボーのチーズハットグとか流行ったんですよ。どうしても食べたくて、でもまだ1人で電車とかに乗る...そこまで行く行き方とかわからなくて。なんかでパパが新大久保のアリランホットクのお店に連れて行ってくれて、本家を食べられてうれしかった記憶がある」

さて、チーズハットグと、余った材料で作ったチーズボールを揚げていく希空さん。油がはね、ふたで油を避けながら、なんとか揚げていった。

しかし、揚げているチーズハットグからチーズがあふれてしまうことも。「見た目はダメかもしれないけど...」「やばいやばいやばい！」と焦りながらも、なんとか形を整えて仕上げることができた。

そして、ケチャップとハニーマスタードをかけ、チーズハットグが完成。モッツァレラチーズとさけるチーズでつくったものを食べ比べてみたが、「あんまり変わらないかも」との感想を話していた。

コメント欄では、「チーズドックってお家で作れるんですね」「油の温度の見方とかお料理の基本が高校生の時点でほぼ完璧なのほんとすごい、しかも可愛い」「お父さんも優しい お母さんも 理想の家庭だね」といった声が寄せられた。