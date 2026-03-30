テレビ朝日は３０日、２０２５年度の年度視聴率率（２０２５年３月３１日〜２６年３月２９日）で、個人全体と世帯で全日帯（６〜２４時）、ゴールデン帯（１９〜２２時）、プライム帯（１９〜２３時）の３冠を達成したことを発表した（数字は関東地区、ビデオリサーチ調べ）。

個人全体は全日帯３．４％、ゴールデン５．２％、プライム帯５．２％で２年連続３冠を達成。全日帯は４年連続で開局以来４回目の１位。ゴールデン帯は２年連続で開局以来３回目の１位。プライム帯は５年連続で開局以来６回目の１位。

世帯は全日帯６．３％、ゴールデン帯８．８％、プライム帯８．９％で４年連続の３冠を達成。全日帯は５年連続で開局以来５回目の１位。ゴールデン帯は４年連続で開局以来５回目の１位。プライム帯は６年連続で開局以来８回目の１位となった。

同局の分析によると、「報道ステーション」をはじめとするプライム帯ニュースベルト番組や朝昼帯の報道情報番組が高視聴率をけん引。大越健介キャスターを中心とした「報道ステーション」は個人全体で年度平均６．０％を記録。２０１９年度から自己最長の７年連続同時間帯トップを走り続けている。全日帯では２０２４年に週末まで放送拡大した「グッド！モーニング」の平日６時台が年度平均３．３％、７時台が年度平均５．０％と、ともに番組開始以来初めて同時間帯トップに。続く「羽鳥慎一モーニングショー」は年度平均５．４％と６年連続で同時間帯トップを独走する。

連続ドラマは水谷豊と寺脇康文の「相棒ｓｅａｓｏｎ２４」（１０月・１月クール平均５．６％・２０２５年度民放連続ドラマ５位）などが高数字を獲得。バラエティーでは金曜日の「ザワつく！金曜日」が年度平均６．８％で２０２５年度の全局レギュラーバラエティでトップとなっている。