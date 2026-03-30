ハンズフリーで走行に集中！ サイン・ハウス「B+COM 7X EVO」

記事ポイント 「ヘイ、ビーコム」のひと言でインカム操作を開始できるハンズフリー機能を搭載風切り音・ロードノイズ下でも高精度な音声認識を実現する「Ruby Spotter」を採用ネットワーク不要の低リソース設計と40言語以上対応で多様なライダーをサポート 「ヘイ、ビーコム」のひと言でインカム操作を開始できるハンズフリー機能を搭載風切り音・ロードノイズ下でも高精度な音声認識を実現する「Ruby Spotter」を採用ネットワーク不要の低リソース設計と40言語以上対応で多様なライダーをサポート

サイン・ハウスの次世代オートバイ用インカム「B+COM 7X EVO」に、日立ソリューションズ・テクノロジーの多言語音声コマンド認識ソフトウェア「Ruby Spotter」が採用されています。

ウェイクアップワード「ヘイ、ビーコム」と呼びかけるだけで音声操作が起動し、ライダーはハンドルから手を離すことなくインカムを操作できます。

走行中の過酷な騒音環境への対応、ネットワーク不要の単体動作、そして40言語以上への対応が「B+COM 7X EVO」の大きな特徴です。

サイン・ハウス「B+COM 7X EVO」

ブランド: B+COM（株式会社サイン・ハウス）採用技術: 多言語音声コマンド認識ソフトウェア「Ruby Spotter」（日立ソリューションズ・テクノロジー）ウェイクアップワード: 「ヘイ、ビーコム」対応言語: 40言語以上動作環境: ネットワーク接続不要（インカム単体で動作）

「B+COM 7X EVO」はB+COMブランドとして初めて音声コマンド認識技術を搭載したモデルです。

ボイストリガーを有効にすると、「ヘイ、ビーコム」と声をかけるだけで音声操作が起動し、続けて発話したコマンドをインカムが認識します。

走行中の高ノイズ環境に対応した音声認識

オートバイ走行中は、風切り音やロードノイズといった激しい騒音が常に発生します。

「Ruby Spotter」はこうした過酷な雑音下でも高いノイズ耐性と認識性能を発揮し、ライダーの音声コマンドを正確に捉えます。

ハンドルから手を離すことなく直感的な操作が実現できるため、ライディングへの集中を途切れさせません。

インカム単体で動作する低リソース設計

「Ruby Spotter」はROM約230KB・RAM約170KB以上という非常に限られたリソース環境でも動作できる低リソース設計が特長です。

ネットワーク接続を必要とせず、インカム単体で音声操作を完結させられます。

ヘルメットに装着する小型・軽量なデバイスという制約の中でも、高いパフォーマンスを発揮します。

40言語以上対応と柔軟なサポート体制

「Ruby Spotter」は40言語以上への対応が完了しており、将来の海外展開を見据えた多言語環境に対応できます。

テスト段階から導入後に至るまで認識精度の調整やチューニングを行える柔軟なサポート体制が整っており、専門知識がなくても扱いやすいチューニングツールがパッケージ化されています。

「B+COM 7X EVO」は走行中の高ノイズ環境下でもウェイクアップワードひとつで音声操作が始まり、ライダーはライディングに集中したまま直感的にインカムを操作できます。

インカム単体で動作する低リソース設計により、接続環境を選ばず安定した操作性を維持できます。

40言語以上への対応と充実したサポート体制が、国内外を問わずあらゆるライダーの使用シーンに応えます。

「B+COM 7X EVO」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「B+COM 7X EVO」の音声操作はどのように始めますか？

A. ボイストリガーを有効にした状態で「ヘイ、ビーコム」と呼びかけると音声操作が起動します。

続けて発話したボイスコマンドをインカムが認識するため、ハンドルから手を離すことなく操作できます。

Q. 走行中の騒音の中でも音声コマンドは正確に認識されますか？

A. 「Ruby Spotter」は風切り音やロードノイズといった過酷な雑音下でも高いノイズ耐性と認識性能を発揮します。

ネットワーク接続なしにインカム単体で動作するため、走行中でも安定した音声認識が実現されています。

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