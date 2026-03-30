TV放映翌日に即完売で再販決定！ 丸十コーポレーション「weer Lite」

記事ポイント 3月26日のTV放映をきっかけに初回入荷分が即完売した「weer Lite」が2026年4月1日より再販開始形状記憶仕様により折りたたみ後もスムーズに整えられる設計自動開閉・晴雨兼用・軽量コンパクトで通勤や通学にも便利 3月26日のTV放映をきっかけに初回入荷分が即完売した「weer Lite」が2026年4月1日より再販開始形状記憶仕様により折りたたみ後もスムーズに整えられる設計自動開閉・晴雨兼用・軽量コンパクトで通勤や通学にも便利

創業115年超の老舗レイングッズメーカー・丸十コーポレーションの新ライン「weer Lite」が、テレビ放映後に初回入荷分が完売し、注目を集めています。

形状記憶仕様で折りたたみ後もきれいに整えられる機能性と、自動開閉・晴雨兼用の利便性を兼ね備えたアイテムです。

2026年4月1日(水)より、楽天市場・Amazon・公式オンラインショップにて再販が開始されます。

丸十コーポレーション「weer Lite」

再販開始日：2026年4月1日(水)商品名：weer Lite 形状記憶 自動開閉日傘／weer Lite 形状記憶 自動開閉雨傘 for men販売先：楽天市場「weer公式オンラインストア」・Amazon「weer公式ストア」・weer公式オンラインショップ

「weer Lite」は、日常使いしやすい価格帯と機能性の両立を目指した新ラインです。

2026年3月26日のテレビ放映直後よりアクセスが集中し、放映翌日の午前中には初回入荷分が完売しました。

多くのお客様からの再販要望を受け、2026年4月1日(水)より再販が開始されます。

今回完売となった2商品は、折りたたみ傘の”たたみにくさ”に着目して開発されています。

形状記憶仕様を採用しており、使用後に折りたたんでもスムーズに整えられます。

商品特長

自動開閉機能を搭載しているため、荷物が多い通勤・通学時にも片手で操作できます。

晴雨兼用設計となっており、日傘としても雨傘としても活躍する1本です。

軽量・コンパクト設計のため、日々の持ち歩きにも負担がかかりません。

「weer Lite 形状記憶 自動開閉雨傘 for men」は、メンズ向けのデザインとカラー展開が用意されています。

weerは天気に寄り添うプロダクトを提案するレインブランドで、「weer Lite」はそのエントリーモデルとして位置づけられます。

創業115年超の老舗メーカーが培った品質管理体制のもと、暮らしに寄り添う商品づくりが続けられています。

形状記憶仕様により、折りたたみ傘特有のたたみにくさを解消し、スムーズに整えられる点が最大の魅力です。

自動開閉機能と晴雨兼用設計で、通勤・通学などさまざまなシーンに対応できます。

創業115年超の実績に裏打ちされた品質と、日常使いに適した軽量コンパクト設計が特徴となっています。

丸十コーポレーション「weer Lite」の紹介でした。

よくある質問

Q. weer Liteの再販はいつからですか？

A. 2026年4月1日(水)より、楽天市場・Amazon・weer公式オンラインショップにて再販が開始されます。

Q. weer Liteの形状記憶機能とはどのような特長ですか？

A. 折りたたみ傘の「たたみにくさ」に着目した仕様で、使用後に折りたたんでもスムーズに整えられます。

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