カトリック教会の有力なエクソシスト(悪魔祓い師)たちからローマ教皇に対し、悪魔祓いの訓練を受けた司祭の数を増やすよう要請が寄せられている。



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世界的にオカルトや悪魔崇拝の行為が増加しているとの報告を受け、レオ14世は国際エクソシスト協会の幹部らと会談し、関連する事件の増加について懸念が示された。同協会は世界中のすべてのカトリック教区に対し、少なくとも1人の有資格のエクソシストを任命すること、ならびに研修の改善、司教へのより明確な指針、介入を必要とする事例を特定するためのより厳格な基準を求めている。この議論は、教会のエクソシズム(悪魔祓い)に対する需要の高まりを反映しているが、儀式が実際にいくつ実施されているかに関する公式な統計は存在しない。



国際エクソシスト協会は各教区に「少なくとも1人の有資格エクソシスト」を配置し、同協会が「複雑かつ増加している事例」と表現する事態に対処するための体制整備を求めている。同協会の副会長であるフランチェスコ・バモンテ氏は、この傾向を無視すれば信徒が適切な支援を受けられなくなり、一部の人々が不適切な解決策を求めることになりかねないと警告した。



専門家たちとの謁見の際、レオ14世には悪魔祓いの奉仕に関する指針の写しと、教会内で霊的な戦士として崇敬されている大天使聖ミカエルの像が献上された。これに対し、レオ14世はエクソシストたちの活動に感謝の意を表明し、その礼としてロザリオを贈ったほか、同協会の設立に貢献したガブリエレ・アモルト氏の功績にも言及した。



議論に参加したエクソシストたちはオカルト的な行為を試みたり、教会の外で助言を求めたりする人々が増加しており、それが時に苦痛をもたらしていると述べた。参加した実務家たちは適切な対応を確保し、複雑なケースを抱える個人を保護するためには研修と監督体制の強化が必要だと主張している。



一方で、批判派は憑依と称される事例の多くが実際には医学的または心理的なケアを必要としている可能性があると懸念を表明している。こうした問題を「霊的な戦い」の一部として位置づけることは脆弱な人々を不安に陥れ、科学的根拠に基づく治療から遠ざける恐れがあると警告している。これに対し、エクソシストたちは自らの手順には医学的スクリーニングが含まれており、事例を責任を持って扱うためには正式な研修基準が不可欠であると主張している。



世界的に見て、悪魔祓いへの需要は高まっているようだ。昨年開催された第15回国際エクソシスト会議には300人以上の実務家が集結し、組織化され、拡大しつつある国際的な奉仕活動の現状を反映している。



（BANG Media International／よろず～ニュース）