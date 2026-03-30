記事ポイント 「タマ＆フレンズ」×『弱虫ペダル』コラボグッズがHMV対象14店舗で期間限定販売中販売期間は2026年3月27日〜4月5日2,200円（税込）ごとに特典ポストカード（全6種）をランダムで1枚プレゼント 「タマ＆フレンズ」×『弱虫ペダル』コラボグッズがHMV対象14店舗で期間限定販売中販売期間は2026年3月27日〜4月5日2,200円（税込）ごとに特典ポストカード（全6種）をランダムで1枚プレゼント

ソニー・クリエイティブプロダクツのオリジナルキャラクター「タマ＆フレンズ〜うちのタマ知りませんか？

〜」と、TVアニメ『弱虫ペダル』のコラボレーショングッズが登場しています。

HMV＆BOOKS対象14店舗にて、2026年3月27日から4月5日までの期間限定で販売中です。

2,200円（税込）ごとに特典ポストカード（全6種）の中からランダムで1枚もらえる購入特典も用意されています。

ソニー・クリエイティブプロダクツ『タマ＆フレンズ』×『弱虫ペダル』コラボグッズ

販売期間：2026年3月27日（金）〜4月5日（日）販売店舗：HMV対象14店舗（HMV＆BOOKS SHIBUYAほか）購入特典：2,200円（税込）ごとに特典ポストカード（全6種）ランダム1枚

1983年に雑貨デビューし、2026年で43年目を迎える歴史あるキャラクター「タマ＆フレンズ」と、累計発行部数3,200万部を突破した自転車ロードレースコミック『弱虫ペダル』によるコラボレーションです。

タマと仲間たちがいつも一緒に前へ進んでいく世界観と、仲間と走り青春を駆け抜ける『弱虫ペダル』の世界観が、3丁目の丘の上で出会うという設定のもとコラボが実現しています。

「タマ＆フレンズ」は90年代のTVアニメや劇場版を通じて仲間が増え、学習ドリルの表紙でもおなじみの幅広い世代に親しまれているキャラクターです。

一方の『弱虫ペダル』は、週刊少年チャンピオン（秋田書店）で渡辺航が連載する自転車ロードレースコミックで、テレビアニメは5期にわたるシリーズが放送されています。

購入特典

コラボレーショングッズを2,200円（税込）購入ごとに、特典ポストカード（全6種）の中からランダムで1枚プレゼントされます。

対象店舗はHMV仙台E BeanS、HMVイオンモール太田、HMVイオンモール羽生、HMVイオンモール春日部、HMVららぽーと横浜、HMVららぽーと柏の葉、HMV＆BOOKS SHIBUYA、HMVイオンモールむさし村山、HMVイトーヨーカドー宇都宮、HMVイオンモール木曽川、HMVイオンモール岡崎、HMVパークプレイス大分、HMV＆BOOKS HAKATA、HMV阪急西宮ガーデンズの全14店舗です。

大切な仲間（フレンズ）が集まったこのコラボレーションは、4月5日までの期間限定となっています。

1983年デビューの「タマ＆フレンズ」と累計3,200万部突破の『弱虫ペダル』という、世代を超えて愛される2作品の特別なコラボレーションです。

HMV全国14店舗で手に入る限定グッズに加え、全6種の特典ポストカードも用意されています。

「仲間」をテーマにした2作品の共演を楽しめるグッズラインナップが揃っています。

『タマ＆フレンズ』×『弱虫ペダル』コラボレーショングッズの紹介でした。

よくある質問

Q. コラボグッズはどこで購入できますか？

A. HMV＆BOOKS SHIBUYAやHMV＆BOOKS HAKATAをはじめ、全国14店舗のHMV対象店舗で販売しています。

Q. 特典ポストカードはどうすればもらえますか？

A. コラボレーショングッズを2,200円（税込）購入ごとに、全6種の中からランダムで1枚プレゼントされます。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 期間限定で販売！ ソニー・クリエイティブプロダクツ『タマ＆フレンズ』×『弱虫ペダル』コラボグッズ appeared first on Dtimes.